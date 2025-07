Gevangenisbewaarder Co ziet geweld op zijn werkplek al jaren toenemen: 'Gevecht met gedetineerde hoort erbij'

Co* wil alleen praten als hij volledig anoniem blijft. "Openheid wordt niet gewaardeerd door de gevangenisleiding." Op praten met 'de buitenwereld' kunnen harde sancties volgen. "Je kunt een berisping krijgen, maar ook teruggezet worden in je functie. De vuile was buiten hangen, dat doe je niet, is de teneur." Toch wil Co graag zijn verhaal doen. Hij wil een echt beeld schetsen van hoe het er binnen de gevangenismuren aan toe gaat.

Werken onder grote druk

De afgelopen weken maakte EenVandaag een rondgang onder medewerkers van gevangenissen die in direct contact staan met gedetineerden. 350 mensen vulden de vragenlijst in.

Hieruit komt een helder beeld naar voren: gevangenisbewaarders moeten al heel lang onder grote druk hun werk doen. Ze ervaren stress, hebben bijna allemaal een keer met geweld te maken gehad en ze voelen zich in de steek gelaten. Door de gevangenisdirectie, maar ook door de politiek.

Met onervaren collega's

Veel ondervraagden geven aan met stress naar het werk te gaan. Iets wat Co maar al te goed herkent. "Ik denk dat ik zeker tot die groep behoor. We hebben een te hoge werkdruk. Je moet simpelweg te veel taken doen in te weinig tijd."

Co werkt al decennialang in het gevangeniswezen. Hij heeft veel ervaren krachten zien verdwijnen door alle bezuinigingen. "Dat is echt een probleem. Je staat vaak op de afdeling met onervaren collega's. Dan moet je ook hun veiligheid extra in de gaten houden: loopt hij niet in z'n eentje een cel in? Helpt hij wel met het in- en opsluiten? Maken gedetineerden geen misbruik van zo iemand? Met al dat soort dingen moet je rekening houden."

Veiligheidsnormen overschrijden

Dat de helft van de ondervraagde bewaarders zich onveilig zegt te voelen, verbaast Co evenmin. Dit komt volgens hem ook doordat de directie het gevangenispersoneel onder druk zet om veiligheidsnormen te overschrijden.

Co: "Voor 48 gedetineerden heb je bijvoorbeeld drie gevangenisbewaarders nodig. Dat zijn de richtlijnen. Anders is het niet verantwoord om gevangenen de cel uit te laten om bijvoorbeeld te gaan sporten of te koken. Maar wij worden onder druk gezet om dan toch die deuren open te doen, ook als we maar met z'n tweetjes zijn. Want als je het luchten beperkt, krijg je nog meer spanningen."