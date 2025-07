Hoge werkdruk in gevangenissen: 4 op 10 medewerkers overwegen te stoppen, blijkt uit rondgang

Ondanks het geweld, gaat een ruime meerderheid van de deelnemers, 8 op de 10, nog altijd met plezier naar hun werk. Wel is er veel frustratie dat de politiek weinig oog heeft voor de problemen waar ze tegen aanlopen. Veel mensen in het onderzoek geven aan dat de werkdruk de afgelopen jaren toeneemt. Er is te weinig personeel, en het aantal gevangenen met psychische problemen lijkt volgens medewerkers toe te nemen.

Volgens Buitendam vinden we het te normaal dat mensen op hun werk met geweld te maken krijgen: "We mogen geen dag wachten om dit met elkaar aan te pakken."

FNV-bestuurder Marcelle Buitendam herkent het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt en vindt dat daar meteen actie op moet worden ondernomen. "We zien binnen de gevangenismuren dat de agressie toeneemt. Het is toch voor iedereen in Nederland onvoorstelbaar dat je dus te maken krijgt met agressie op je werk?"

Bijna alle ondervraagde medewerkers geven aan minstens één keer, meestal meerdere keren, te maken te hebben gehad met geweld tijdens hun werk. Deelnemers geven aan dat werknemers worden bespuugd, overgoten met ontlasting of aangevallen, soms met zelfgemaakte wapens. Ook worden ze geconfronteerd met brandstichting en zelfmoord of pogingen daartoe.

EenVandaag deed een speciaal onderzoek onder 350 mensen die werken in het gevangeniswezen en die voor hun werk in direct contact staan met gevangenen. Vanaf deze week mogen gevangenen in bepaalde gevallen 2 weken eerder worden vrijgelaten.

Volgens deelnemers moeten er dus andere maatregelen worden genomen. Daar is geld voor nodig, maar dat moet gericht worden ingezet, zo benadrukken ze. Extra personeel en meer gevangenissen zijn belangrijk, maar dat is slechts een deel van het verhaal.

Maar de helft staat niet achter het besluit. "Straf is straf", wordt door meerdere mensen gezegd. De maatregel wordt bovendien gezien als symptoombestrijding, en een langetermijnvisie wordt gemist. "Het lost uiteindelijk niets op, is alleen momentopname", is het geluid uit die hoek.

Over de maatregel om sommige gevangenen in bepaalde gevallen 2 weken eerder vrij te laten - die in is gesteld door voormalig staatssecretaris Ingrid Coenradie vanwege een tekort aan cellen en personeel - zijn de deelnemers verdeeld.

Een deel van de medewerkers is voor meer scholing en training. Ze zeggen dat de complexiteit van hun werk de afgelopen jaren is toegenomen. Steeds vaker komen ze in aanraking met gedetineerden met psychiatrische of psychologische problematiek. "Er komen steeds gestoordere gedetineerden in de reguliere populatie", zegt een deelnemer.

'Arbeidsomstandigheden moeten beter'

In een reactie op de uitslagen van ons onderzoek zegt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Teun Struyken dat er 'een belangrijke opdracht' op zijn bord ligt om de arbeidsomstandigheden van het gevangenispersoneel te verbeteren.

"Het is echt een moeilijke plek om te werken. Gevangenisbewaarders hebben een zware taak, juist omdat zij moeten werken met gedetineerden die een historie hebben van gewelddadigheid en vaak psychische problemen. Dus het is duidelijk dat de arbeidsomstandigheden moeten verbeteren, zodat deze mensen hun belangrijke werk kunnen blijven doen."

'Ongelooflijk jammer'

Het feit dat een flink deel van de ondervraagde gevangenisbewaarders erover denkt om te stoppen met hun werk, baart de staatssecretaris zorgen. "We hebben echt capaciteitsproblemen en we hebben een personeelstekort. En we doen ook echt ons best om nieuwe mensen te werven. Dat lukt de laatste tijd ook vrij goed. Er komen meer mensen bij dan er weggaan. Maar we moeten echt ons uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen te behouden, dat is helder."

Ook FNV-bestuurder Buitendam maakt zich zorgen over een mogelijke uitstroom van medewerkers, maar schrikt niet van de cijfers. "Ik kan me heel goed voorstellen dat 4 op de 10 erover denken om te stoppen bij de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen, red). Dat zou ik uiteraard ongelooflijk jammer vinden, want we hebben alle mensen nodig."