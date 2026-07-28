Kuchend in de lucht: zo verklein je de kans op een verkoudheid in het vliegtuig

Tijdens de zomervakantie vliegen Nederlanders massaal naar de zon, maar het laatste wat je wil is ziek zijn op vakantie. Zeker als andere passagiers zitten te kuchen en te niezen, voelt het alsof je in een vliegtuig snel wat kunt oplopen.

Afgesloten ruimte

Eerst even de basis, hoe raak je eigenlijk besmet? Viroloog Marc van Ranst van de Universiteit Leuven legt uit dat je bij een besmetting een virus inademt dat iemand anders bij zich draagt. Bijvoorbeeld door hoesten of niezen komt het in de lucht. Dat gaat makkelijker in een afgesloten ruimte, zoals een vliegtuig, want: "in de buitenlucht is die verdunning heel erg groot en is dat risico heel erg klein."

Maar het is niet zo dat als er één iemand in het vliegtuig ziek is, die het hele vliegtuig kan besmetten. Het voelt soms alsof dezelfde lucht door een heel vliegtuig wordt gepompt, maar dat zit net anders. De luchtverversing in de cabine gaat over verschillende rijen, legt Van Ranst uit. "Je ademt dezelfde lucht in van je eigen rij, de rij voor je en de rij achter je. En daar zitten de mensen die je kunnen infecteren."

Luchtverversing

Ook wordt de lucht in een vliegtuig regelmatig ververst, maar daar zitten volgens Van Ranst per vliegtuigmaatschappij wel verschillen tussen. "Het kost natuurlijk brandstof en dat kost energie en geld. En goedkope maatschappijen die verversen vaak wat minder dan de wat duurdere maatschappijen. Wanneer de luchtverversing weinig gebeurt dan krijg je een hogere concentratie in de cabine en dan kan je die uiteindelijk inademen."

En dan speelt ook de positie in het vliegtuig nog een rol. Van Ranst adviseert om bij het raampje te gaan zitten. "Dan krijg je in de meeste vliegtuigen de verse lucht het eerste binnen." Ook kom je er minder mensen tegen: "Dan kom je met tot vijf keer minder mensen in contact, dan wanneer je aan het gangpad zit. Waar iedereen die naar het toilet gaat en het boordpersoneel ook voorbij komt. Als je blijft zitten bij het raampje verlaag je het risico."