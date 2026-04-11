Korting, aanbieding, bonus: waarom supermarkten stunten terwijl hun eigen kosten stijgen door de energiecrisis

Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten lopen de benzine- en energieprijzen met rap tempo op. Dat zorgt niet alleen voor veel chagrijn bij automobilisten aan de pomp, maar ook voor ondernemers lopen de transportkosten behoorlijk op. Die stijgende kosten gelden ook voor supermarkten, maar toch blijven de winkels strooien met aanbiedingen. Waarom?

Klanten bij concurrent weglokken

"Supermarkten hebben allemaal volume (hogere omzet, red.) nodig om überhaupt te kunnen blijven bestaan", zegt retail-deskundige Tom Kikkert.

"En die omzet win je in de huidige markt niet door nieuwe klanten te verleiden om hun dagelijkse boodschappen in jouw winkel te doen, maar vooral door klanten weg te halen bij de concurrent. En dan werken korting en grote acties gewoon heel goed. Daarmee trek je mensen jouw supermarkt in."

Tegen elkaar opbieden

Supermarkten houden elkaar dan ook nauwlettend in de gaten. Kikkert: "Ze zijn voortdurend met elkaar bezig en volgen elkaars reclames en prijzenacties op de voet. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk een soort cirkeltje ontstaat van aanbiedingen en promoties."

Hij licht die 'cirkels' verder toe: "Als de ene supermarkt iets grootschalig in de actie gooit, dan volgt de andere. Dat is eigenlijk wel een negatieve spiraal waarin supermarkten elkaar gevangen houden. Niemand durft uit deze spiraal te stappen en te zeggen: wij gaan het anders doen."