Winkels in grensregio's verdwijnen door goedkope Duitse concurrentie, ondernemers slaan alarm: 'Prijsverschillen niet uit te leggen'
Ondernemersorganisaties waarschuwen: de leefbaarheid in de grensregio's staat zwaar onder druk. Doordat onder meer boodschappen en benzine over de grens goedkoper zijn, verliezen Nederlandse ondernemers hun klanten. "Ik krijg het niet meer uitgelegd."
Dagelijkse boodschappen, benzine, tabak, een biertje op het terras en een hotelovernachting. Het zijn een paar zaken uit een lange lijst van zaken die in Nederland duurder zijn dan in Duitsland. "De prijsverschillen zijn niet meer uit te leggen", zegt Rob Porskamp. Samen met Jos Oostendorp runt hij een bierbrouwerij in Groenlo, op zo'n 5 kilometer van de Duitse grens.
Goedkoper over de grens
De ondernemers horen om zich heen steeds vaker dat mensen toch liever goedkoper over de grens een drankje gaan doen. "Daar hebben we zeker last van." Hogere accijnzen, hogere verbruikersbelasting en hogere btw op overnachtingen zijn een paar van de maatregelen die de ondernemers dwars zitten.
Want doordat de btw op overnachtingen van 9 naar 21 procent is gegaan, vrezen ze ook dat meer mensen hun weekendje weg over de grens plannen en zo hun brouwerij overslaan. "Het kan toch niet hetzelfde stukje biefstuk 5 kilometer veel goedkoper is dan hier?", zegt Porskamp.
Sombere toekomst voor ondernemers
Het steekt de ondernemers dat aan de andere kant van de grens het tegenovergestelde gebeurt: "In Duitsland is de btw op uiteten gaan juist verlaagd van 9 naar 7 procent." Ze zien de toekomst voor ondernemers daardoor somber in. Een ander gevolg is volgens belangenorganisatie MKB-Nederland, dat sommige ondernemers stoppen en er vervolgens lege gaten ontstaan in winkelstraten.
"De bakker op de hoek verdwijnt en op sommige plaatsen zie je ook dat de supermarkt verdwijnt. Dat heeft invloed op de leefbaarheid." De organisatie verwijst hierbij ook naar het feit dat lokale ondernemers veel sportclubs en evenementen sponsoren. Als bedrijven verdwijnen, dan stopt ook deze sponsoring.
Prijsverschillen tussen buurlanden
Samen met MKB-Nederland roepen de ondernemers in de grensregio's het kabinet op om iets te doen aan de prijsverschillen tussen Nederland en buurlanden. Ze pleiten voor het 'harmoniseren' van het belastingtarief. Dat zou betekenen dat Nederland op dezelfde tarieven overgaat als Duitsland en België.
Ze leggen uit: "Het is ook geen makkelijk onderwerp, maar we zullen wel met elkaar in gesprek moeten over hoe we kunnen zorgen dat we toch één Europa krijgen, zeker qua regelgeving. Wij zijn niet de enigen die het niet meer uit kunnen leggen. Duitsland zal te maken krijgen met hetzelfde probleem als ze aan de Poolse grenzen niet uit kunnen leggen waarom het daar goedkoper is. Daarom moeten we sowieso naar één Europa toewerken."
'Een halve markt'
Economisch geograaf Jos van den Broek erkent de problemen voor ondernemers in de regio. "Als jouw producten aan de andere kant van grens duurder zijn, dan heb je eigenlijk maar de halve markt."
Hij ziet dat dit probleem al heel oud is en waarschuwt dat het moeilijk is dit probleem op te lossen. "Zolang je niet de fiscale wetgeving en sociale wetgeving helemaal kan harmoniseren - dus met andere woorden gelijk kan trekken - dan blijven die verschillen er."
Tijdrovend proces
Van den Broek benadrukt dat er binnen de EU wordt nagedacht over het gelijktrekken van tarieven en belastingen om ondernemers in grensregio's tegemoet te komen. Dit is wel een tijdrovend proces.
Vervelend voor de ondernemers, maar minder voor de consument die het beste van twee werelden kan kiezen. "Vanuit de consument gezien is het een leuke regio, maar vanuit de ondernemer gezien is het veel minder leuk."