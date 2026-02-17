Winkels in grensregio's verdwijnen door goedkope Duitse concurrentie, ondernemers slaan alarm: 'Prijsverschillen niet uit te leggen'

Dagelijkse boodschappen, benzine, tabak, een biertje op het terras en een hotelovernachting. Het zijn een paar zaken uit een lange lijst van zaken die in Nederland duurder zijn dan in Duitsland. "De prijsverschillen zijn niet meer uit te leggen", zegt Rob Porskamp. Samen met Jos Oostendorp runt hij een bierbrouwerij in Groenlo, op zo'n 5 kilometer van de Duitse grens.

Goedkoper over de grens

De ondernemers horen om zich heen steeds vaker dat mensen toch liever goedkoper over de grens een drankje gaan doen. "Daar hebben we zeker last van." Hogere accijnzen, hogere verbruikersbelasting en hogere btw op overnachtingen zijn een paar van de maatregelen die de ondernemers dwars zitten.

Want doordat de btw op overnachtingen van 9 naar 21 procent is gegaan, vrezen ze ook dat meer mensen hun weekendje weg over de grens plannen en zo hun brouwerij overslaan. "Het kan toch niet hetzelfde stukje biefstuk 5 kilometer veel goedkoper is dan hier?", zegt Porskamp.

Sombere toekomst voor ondernemers

Het steekt de ondernemers dat aan de andere kant van de grens het tegenovergestelde gebeurt: "In Duitsland is de btw op uiteten gaan juist verlaagd van 9 naar 7 procent." Ze zien de toekomst voor ondernemers daardoor somber in. Een ander gevolg is volgens belangenorganisatie MKB-Nederland, dat sommige ondernemers stoppen en er vervolgens lege gaten ontstaan in winkelstraten.

"De bakker op de hoek verdwijnt en op sommige plaatsen zie je ook dat de supermarkt verdwijnt. Dat heeft invloed op de leefbaarheid." De organisatie verwijst hierbij ook naar het feit dat lokale ondernemers veel sportclubs en evenementen sponsoren. Als bedrijven verdwijnen, dan stopt ook deze sponsoring.