Kleinschalige asielopvang zorgt voor minder weerstand, maar in Nederland zijn er maar vier

Asielopvang is al jaren een hoofdpijndossier in politiek Den Haag. De spreidingswet zou uitkomst moeten bieden, maar voorlopig heeft dat nog niet het gewenste effect gehad. De wet is bedoeld om asielzoekers eerlijk te verdelen over gemeenten, maar uit een recente telling van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat meer dan honderd gemeenten nog niet aan de wet voldoen.

'Past beter bij de omgeving'

In meerdere gemeenten liep de spanning rond nieuwe opvanglocaties de afgelopen maanden hoog op. In onder andere Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Loosdrecht kwamen bewoners en actiegroepen in verzet. Wie inwoners spreekt hoort meer: het protest gaat vaak over de manier waarop, de plek of de grootte van de geplande opvanglocatie.

"Als er in een kleine gemeenschap ineens honderden mensen bijkomen, verandert dat de verhoudingen", zegt vicevoorzitter van Vereniging Nederlandse Gemeenten, Mark Boumans. "Kleinschaligheid past vaak beter bij de omgeving en zorgt voor meer draagvlak."