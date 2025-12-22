Klachten postcovid verminderen met medicijn lidocaïne? Onderzoek roept vragen op bij huisartsen

Uit een Nederlands onderzoek bleek begin deze maand dat een behandeling op basis van een bekend verdovingsmiddel, lidocaïne, verlichting biedt bij mensen met langdurige klachten na Covid-19. Het onderzoek werd gedaan onder 103 patiënten die al 2,5 jaar kampten met postcovid en de resultaten waren positief: bij het overgrote deel van de patiënten namen de klachten af. Maar vanuit deskundigen klinkt steeds meer kritiek op het onderzoek.

Vraagtekens

Huisarts Manon Bleumink plaatste in een bericht op LinkedIn vraagtekens bij het onderzoek: "Dit is niet gewoon even 'prikje'. Dit is een interventie die nog volop in onderzoek is, uitgevoerd in een gespecialiseerde setting, met ervaring, protocollen en monitoring."

Twee weken geleden waren er nog positieve geluiden over het middel dat lijkt te helpen tegen postcovid, direct na de publicatie van het onderzoek stroomden de eerste vragen binnen over dit onderzoek in de praktijk van Bleumink.

Niet zo'n groot onderzoek

"Ik had het zelf niet gelezen, dus ik wist er niks van", vertelt de huisarts. "En als er dan zoiets in het nieuws komt, dan denk ik altijd: oh, wat heb ik gemist? Gelukkig was er een patiënt die mij het artikel toestuurde of meenam naar het spreekuur. Dus toen heb ik het nauwkeurig gelezen en me er een beetje in verdiept, omdat ik die vragen van patiënten ook graag goed wil kunnen beantwoorden."

Bleumink bekeek het artikel, maar was niet overtuigd. "Het is niet zo'n heel groot onderzoek en is ook niet gedaan met een controlegroep. Dus er zijn 103 mensen behandeld door de kliniek en er is geen controlegroep naast gezet."