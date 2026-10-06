Terwijl de overheid honderden miljoenen euro's en zelfrijdende bussen voor het ov belooft, blijven veel bewoners in de regio afhankelijk van lokale initiatieven. Deze worden vaak uitgevoerd door vrijwilligers. "Het maatschappelijk belang is groot."

Kabinet wil ov in de regio verbeteren: in Brabant zorgen deze vrijwilligers nu al zelf voor vervoer

Het is een bekend fenomeen in veel Nederlandse regio's: bushaltes die verdwijnen en uitgeklede ov-dienstregelingen. Naar het werk of de grote stad gaan, of het bezoeken van familie met het openbaar vervoer werd hierdoor steeds lastiger voor mensen zonder auto. Het kabinet wil dit nu oplossen met regionale meldkamers voor flexibel vervoer op aanvraag en door meer te testen met zelfrijdende bussen. De Dorpsbus "Openbaar vervoersbedrijf Arriva kondigde zo'n 10 jaar geleden aan dat de bushaltes in de dorpen Sprundel en St. Willebrord dichtgingen", vertelt René Lodewijks. In zijn dorp en diverse Brabantse dorpen vlak bij Breda verslechterde het openbaar vervoer het afgelopen decennium. "Er kwam wel een centrale halte voor terug, maar ja, die is moeilijk te bereiken voor senioren. Er waren gewoon te weinig haltes over, dus toen ontstond het initiatief om De Dorpsbus op te zetten", vertelt Lodewijks die er zelf ook aan de slag ging als vrijwilliger.

Samenwerking 7 jaar geleden begon de pilot met deze lokale bus. "Dat was toen al met vrijwilligers, in samenwerking met Arriva, de provincie en de lokale gemeente", herinnert Lodewijks zich. "Een paar jaar geleden zeiden Arriva en de provincie: 'We trekken de stekker eruit'." "Maar ons werk was voor de dorpen hier van dusdanig belang dat de gemeente het toen ging oppakken", vervolgt hij. De Dorpsbus draait namelijk aardig wat ritten op jaarbasis. "En dat is nu structureel vanuit de gemeente geregeld." Groot maatschappelijk belang Het initiatief leunt verder volledig op de inzet van buurtbewoners: "Er is een centraal nummer dat mensen kunnen bellen voor het vastleggen van een rit", vertelt Lodewijks. "We hebben vrijwilligers voor de planning en we hebben de chauffeurs. Onze mensen doen het graag. Ze halen er heel veel voldoening uit, omdat ze anderen kunnen helpen. Het maatschappelijk belang is groot."

Weinig vraag, minder aanbod Dat het openbaar vervoer buiten de grote steden al langer onder druk staat, constateert ook Paul van de Coevering. Hij is hoogleraar Urban Mobility Planning aan de universiteit van Breda. "De afgelopen decennia is het gebruik van het ov gestaag afgenomen." "Ouderen waren vroeger veel meer afhankelijk van de bus. Nu rijden mensen tot ver in de 80 vaak nog auto, als hun gezondheid dat tenminste toelaat. Maar ook het gebruik van het ov door jongeren neemt af." En minder gebruik leidt tot nog minder aanbod, ziet Van de Coevering. 'Gestrekte' buslijnen "Toch kun je deze ontwikkeling doorbreken", gaat hij verder. "Dat zien we nu ook gebeuren, onder meer doordat buslijnen efficiënter worden ingericht." Om de kosten omlaag te brengen, kiezen vervoerders vaker voor 'gestrekte' buslijnen: snelle, directe busroutes over hoofdwegen tussen grote knooppunten. Zo'n lijn slaat de kronkelige straatjes door de dorpskernen over. "Dat levert meer efficiëntie op en is een economisch en maatschappelijk aanvaardbaar model," zegt Van de Coevering. "Maar de vraag is: wat is doelmatig qua gebruik? Je hebt ook een sociale kant. Mensen moeten wel op die plek kunnen komen waar deze bussen stoppen, bijvoorbeeld via flex-vervoer."