Kabinet debatteert over compensatie voor energiecrisis: 'Vol stroomnet raakt het pijnpunt'

Politiek verslaggever Marloes Lemsom is in Den Haag en ziet dat het overvolle stroomnet aan de orde komt. "Het raakt het pijnpunt van het debat. Het basisprobleem is dat we te afhankelijk zijn van energie uit andere delen van de wereld, maar als je meer wil inzetten op zonne- en windenergie, dan loop je meteen tegen het probleem aan van het overvolle net. Er zijn grote wensen, maar de vraag is hoe realistisch het is."

Over de aangekondigde maatregelen zegt Lemsom: "Met het minderheidskabinet is zowel rechts als links is nog niet helemaal tevreden. Links wil meer geld voor mensen in armoede die het door de gestegen prijzen nog moeilijker krijgen. Rechts wil minder geld naar klimaatmaatregelen en in ruil daarvoor de de accijnzen op benzine omlaag omdat mensen dat sneller in hun portemonnee merken."