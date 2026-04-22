Stroomnet 'op slot': wat kan je doen als je meer elektriciteit nodig hebt? 'Ga eerst meten hoeveel je nu verbruikt'

Regionale netbeheerder Stedin, verantwoordelijk voor zo'n 2,5 miljoen elektriciteitsaansluitingen, heeft aangekondigd dat wie in de regio Utrecht na 1 juli een aansluiting wil, of een zwaardere aansluiting nodig heeft, op een wachtlijst komt. Timo Idema van Stedin zegt: "Voor huishoudens en kleine bedrijven betekent dat dat momenteel er gewoon geen ruimte meer is op het net." Hoe moeten we omgaan met deze nieuwe realiteit?

Expert en trendwatcher op het gebied van energie Jan Willem Zwang reageert: "Ga als eerste meten hoeveel stroom je verbruikt. Zorg dat je inzicht hebt zodat je weet hoeveel ruimte er nog is op jouw aansluiting, en of je kunt verduurzamen binnen jouw bestaande aansluiting."