Jaïr (26) leende maximaal van DUO om zijn moeder, slachtoffer toeslagenaffaire, te helpen: 'Het is niet mijn schuld'
De regionale kinderombudsmannen doen gezamenlijk een dringende oproep aan het kabinet om de studieschulden van kinderen van de toeslagenaffaire kwijt te schelden. Een op de vijf kindgedupeerden heeft - nog steeds - meer dan 50 duizend euro schuld.
Duizenden van hen zitten daarom, net als hun ouders, in grote financiële problemen. De jongeren leenden in het verleden veel geld bij de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO), de studiefinanciering. Dat geld werd vooral gebruikt om hun ouders te helpen om de eindjes aan elkaar te knopen.
Geld tekort
Een van hen is de 26-jarige Jaïr Rajcomar. Hij deelt openhartig zijn verhaal. "Thuis kwamen we gewoon geld tekort. Het extra bijlenen zorgde ervoor dat ik dat in de huishoudpot kon steken", vertelt hij.
"Daarvan konden we dingen doen zoals fatsoenlijke boodschappen halen en het internet betalen." Hij leende het geld dus niet voor zijn studie. "En die schuld heb ik nu nog steeds."
Nog geen 'fatsoenlijke regeling'
"Hiermee misken je dat deze kinderen zelfstandig slachtoffer zijn van dit schandaal", merkt Annemarie Tuzgöl-Broekhoven op over het uitblijven van een fatsoenlijke regeling voor de duizenden kindgedupeerden die zich noodgedwongen voelden om maximaal te lenen bij DUO. "Deze jongeren zijn schulden aangegaan om het gezin te onderhouden."
Als kinderombudsman van Metropool Amsterdam doet Tuzgöl-Broekhoven samen met andere regionale kinderombudsmannen nu nogmaals een gezamenlijke, dringende oproep aan het kabinet om de studieschulden van deze kinderen kwijt te schelden.