Jaïr (26) leende maximaal van DUO om zijn moeder, slachtoffer toeslagenaffaire, te helpen: 'Het is niet mijn schuld'

Duizenden van hen zitten daarom, net als hun ouders, in grote financiële problemen. De jongeren leenden in het verleden veel geld bij de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO), de studiefinanciering. Dat geld werd vooral gebruikt om hun ouders te helpen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Geld tekort

Een van hen is de 26-jarige Jaïr Rajcomar. Hij deelt openhartig zijn verhaal. "Thuis kwamen we gewoon geld tekort. Het extra bijlenen zorgde ervoor dat ik dat in de huishoudpot kon steken", vertelt hij.

"Daarvan konden we dingen doen zoals fatsoenlijke boodschappen halen en het internet betalen." Hij leende het geld dus niet voor zijn studie. "En die schuld heb ik nu nog steeds."