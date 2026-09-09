Israël in shock na onthulling dat premier Netanyahu was gewaarschuwd voor Hamas-aanslag: 'Niet te bevatten'

"De realisatie dat dit alles voorkomen had kunnen worden. Die dag en alles wat daarna nog volgde, zowel hier als in Gaza." De Nederlandse fotograaf Thomas Schlijper woont in Israël en kan het eigenlijk niet bevatten. De concrete waarschuwingen voor de aanvallen op Israël op 7 oktober 2023 die de Israëlische premier zou hebben ontvangen zitten hem enorm dwars.

Netanyahu reageerde niet

In hun boek Hostages: 843 Days of Abandonment reconstrueren de geprezen Israëlische journalisten Shlomi Eldar en Ruth Yuval de superduidelijke waarschuwingen die de Israëlische premier Netanyahu ontving.

Via belangrijke tussenpersonen in het Midden-Oosten probeerde de Palestijnse Hamasleider Yahya Sinwar aan premier Netanyahu duidelijk te maken dat hij zich voorbereidde op een oorlog. Netanyahu reageerde niet.

Bloedigste aanval

En dus onderging Israël op 7 oktober 2023 de bloedigste aanval uit haar geschiedenis, een gerichte aanval van Hamasstrijders waarbij ruim duizend mensen om het leven kwamen. Het is de vraag of dat helemaal toe te rekenen is aan Netanyahu, zegt historicus Peter Malcontent, deskundige van het Israël-Palestina conflict.

Ook de veiligheidsdiensten en het leger werden verrast door de aanval. Dat de signalen die Netanyahu ontving voor de aanval zo sterk waren is wel opvallend. Hij heeft altijd de schuld bij het leger en de veiligheidsdiensten gelegd.