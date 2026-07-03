Is Zuid-Frankrijk nog veilig voor vakantie na bosbranden? 'Voorbereiding is essentieel'

In Zuid-Frankrijk woeden hevige natuurbranden. In Perpignan zijn ongeveer 3.000 mensen geëvacueerd. De Nederlandse Yolanda Kok woont ook in de regio, in de Languedoc. Ook daar brak deze week brand uit, op zo'n 15 kilometer van haar huis.

"Bij ons werd deze week Pouzols-Minervois geëvacueerd nadat brand uitbrak in een wijnveld", vertelt Yolanda over een oud drop waar veel Nederlanders en Engelsen wonen. Door de Tramontana, een krachtige noordwestenwind die richting het dorp waaide, werd de situatie snel ernstig. "Door windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur was de brand al snel niet meer te controleren. Je weet niet welke kant het vuur op gaat." 900 hectare in brand Ruim 800 brandweerlieden uit de regio kwamen 2 dagen lang in actie om het vuur te bestrijden, vervolgt Yolanda. "Hierdoor is het dorp zelf gelukkig net niet geraakt; het is bij de tuinen gestopt. Maar alle inwoners zijn uit voorzorg geëvacueerd." "Ongeveer 900 hectare is al verbrand en het gevaar is nog niet geweken." Door de aanhoudende hitte, droogte en wind kan het vuur zo weer oplaaien. "We hebben duidelijke instructies gekregen. We kijken constant naar de wolken en de bomen om te zien of de wind draait. Dat zie je buiten vaak sneller dan op de meteo (weersvoorspelling, red.), en hier kan het binnen een paar minuten omslaan."

Brand door barbecue Yolanda woont inmiddels 14 jaar in Frankrijk, ze is in die tijd wel wat natuurgeweld gewend. Afgelopen winter liep haar huis nog schade op door overstromingen. En ze kijkt uit op de berg Alaric, die vorig jaar zwaar werd getroffen door een brand.

Ik was daar vroeger best sceptisch over, maar je kunt er simpelweg niet meer omheen. Yolanda over klimaatverandering

"Die ontstond doordat iemand tijdens de droogte met een brandende barbecue in een aanhanger reed", vertelt Yolanda. Het veroorzaakte overal brandhaarden en een enorm gebied werd verwoest. Gevolg van klimaatverandering Door deze weersextremen, in de zomer en winter, is Yolanda's kijk op klimaatverandering veranderd. "Ik was daar vroeger best sceptisch over, maar je kunt er simpelweg niet meer omheen", zegt ze. "Als ik nu door de wijngaard loop, zie ik hoe gortdroog het is. We hebben net heel veel regen gehad, maar de scheuren staan nu alweer in de grond. Dat is niet normaal. Bomen verliezen door de droogte en wind nu al hun bladeren; ik sta hier hartje zomer te vegen alsof het herfst is."

'Voorbereiding is essentieel' Voor Nederlanders die op het punt staan om naar Zuid-Frankrijk af te reizen, is voorbereiding op de droogte daarom niet langer optioneel, maar essentieel, zegt Jelmer Dam. Hij is Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing en adviseert: "Zorg dat je precies weet waar je naartoe gaat en hoe je omgeving eruitziet." "Bekijk hoe je op de camping staat en hoe je er weer snel vanaf komt", geeft Dam mee aan Nederlanders die naar een camping in Zuid-Frankrijk gaan. "Zorg dat je meerdere routes kent (bijvoorbeeld naar het noorden én het zuiden), omdat een natuurbrand van alle kanten kan komen en wegen afgesloten kunnen worden.

'Wees voorbereid' Ook Yolanda heeft een duidelijke boodschap voor Nederlanders die op het punt staan om naar Zuid-Frankrijk af te reizen: toeristen zijn meer dan welkom, maar wees voorbereid. "Informeer jezelf vooraf goed via de Franse media en de meteo. En gebruik je gezonde verstand."

"Ga absoluut niet barbecueën en pas op met roken; mensen gooien nog te vaak peuken uit het raam", gaat ze verder. "Het is hier echt kurk- en kurkdroog, zelfs een stuk glas van een zonnebril in een veld kan brand veroorzaken." Brandweerlieden zijn helden De situatie is serieus, maar toch wil Yolanda ook duidelijk maken dat mensen niet bang hoeven te zijn. "Wees niet bang om te komen. We zijn er voor je, de saamhorigheid is hier enorm", verzekert ze. "Dat zag ik deze week ook weer bij de evacuatie van het dorp. Op sociale media bieden mensen direct een huis of kamer aan, of zeggen dat ze dieren kunnen opvangen." "En de brandweerlieden hier zijn echt helden", gaat ze verder. In Frankrijk worden ze op handen gedragen, zegt Yolanda. "Dat is wel anders dan hoe we in Nederland soms met hulpverleners omgaan. Dus ik ben zelf niet bang, maar wel heel alert."