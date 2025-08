'Ik zou liever sterven dan teruggaan': trans man Jey vluchtte van de Verenigde Staten naar Nederland om zijn identiteit

"Ik had nooit gedacht dat Amerikanen asiel zouden aanvragen in Nederland. Maar hier zijn we. En het is bittere noodzaak", zegt Jey Poston. Hij loopt door de groene omgeving nabij het azc in Burgum. Na een verblijf van vier maanden in Ter Apel sinds begin dit jaar, woont hij sinds kort met zijn gezin van 9 in het Friese dorpje.

Bespuugd, geslagen en opgesloten

De tweede termijn van president Donald Trump betekende voor Jey een periode van angst en geweld. "Ik kon niet meer veilig over straat lopen. Mensen scholden me uit voor 'tranny', 'dyke', 'faggot'. Ik ben bespuugd, geslagen en opgesloten in mijn auto. Iemand anders heeft geprobeerd in mijn auto in te breken. We wisten: als we blijven, raken we in de problemen."

Want ook Jeys familie had moeite met zijn genderidentiteit. "We zijn opgegroeid met het idee dat we het vrijste land ter wereld zijn, het land met de meeste kansen. Om dan volwassen te worden en te zien hoe die vrijheden voor onze ogen verdwijnen, is eerlijk gezegd afschuwelijk en traumatiserend."