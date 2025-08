Weer gaat het volgens lhbti+'ers slechter met de acceptatie: intolerantie vaker geuit door familie, vrienden en collega's

Als reden voor die verslechtering noemen ondervraagden uit de gemeenschap vooral negatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren die hebben doorgezet. Online, maar ook in het openbaar ervaren ondervraagden veel weerstand uit religieuze, conservatieve en biculturele hoek. Zo hebben ze het over toenemende haat op sociale media en rechtse, soms christelijke, conservatieve influencers en politici die volgens deelnemers daarop steeds meer ruimte krijgen.

Opvallend is verder dat lbhti+'ers de intolerantie bij mensen in de eigen omgeving, bijvoorbeeld familie, vrienden of collega's, zien toenemen. Bijna de helft (47 procent) ervaart dat die sneller een onvriendelijke opmerking over de gemeenschap hardop uitspreken dan een paar jaar geleden.

Dit onderzoek is gehouden van 7 tot en met 9 juli 2025. Er deden in totaal 22.218 deelnemers mee, onder wie 2.416 ondervraagden die deel uitmaken van de lhbti+-gemeenschap. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.

Bedreigd en bespuugd

In het afgelopen jaar hebben 4 op de 10 lhbti+'ers in het onderzoek (42 procent) iets vervelends meegemaakt. Dan ging het meestal om vervelende opmerkingen of 'grappen', of mensen werden uitgescholden. Nog eens ruim 1 op de 10 (12 procent) kreeg te maken met bedreigingen en een bijna even groot deel (9 procent) werd bespuugd.

Heel vaak gebeurt dat in het openbaar, op straat of in de trein, maar ook op het werk (18 procent) of in privé-situaties (20 procent) maakten deelnemers negatief gedrag mee. "Er werd een heel vervelende denigrerende grap gemaakt over mij waar collega's bij waren. Later ook nog een paar keer mee getreiterd. Ik ben er een paar maanden 'ziek' van geweest. Niet letterlijk - gewoon gewerkt - maar ik sleepte mij die periode zonder energie door de dag heen."