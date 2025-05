'Ik ga achter je familie aan': proftennissers steeds vaker door gokkers bedreigd

Sponsoren aantrekken

Met zijn account probeert Loof sponsoren aan te trekken. Dat is waar hij uiteindelijk geld mee kan verdienen. "Bedrijven willen natuurlijk weten wie je bent. Ook mijn dubbelpartners zoek ik op via Instagram. Dan stuur ik iemand een berichtje met de vraag of hij op een bepaald toernooi met me wil samenspelen."

Dat kan niet met een anoniem account. "Dan denkt iemand: wie is dit? Je moet echt je gezicht laten zien, anders werkt het niet. Helaas komt die zichtbaarheid met een prijs."

'Serieus geld'

Ook Loofs tennismaatje Frank Jonker - nummer 43 van Nederland - maakt zich zorgen over de toenemende bedreigingen. "Er moet echt wat aan worden gedaan. Het gaat nu veel te makkelijk, mensen kunnen lekker vanaf hun telefoon alles sturen wat ze maar willen. Niemand die ze pakt. "

Het risico op matchfixing neemt toe door de bedreigingen, volgens Jonker. "Vooral in het lagere profcircuit. Voor de wedstrijd sturen ze dan al berichten aan spelers: 'Als je deze wedstrijd verliest, krijg je 10.000 euro'. Dat is serieus geld."