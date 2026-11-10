Huis van Iwan onbewoonbaar na Tarwekamp-explosie, maar hypotheek loopt door: 'Mag alles zelf ophoesten'

Na de verwoestende explosie aan de Haagse Tarwekamp werd het huis van Iwan en zijn gezin in een klap onbewoonbaar. Inmiddels hebben ze anderhalve ton schade, terwijl de kosten verder oplopen. "Er is maatwerk door verzekeraars nodig."

Iwan Wind heeft een appartement schuin boven de bruidszaak waarop de aanslag gepleegd werd. De explosie veroorzaakte grote materiële schade aan het huis, maar ook grote immateriële schade aan het gezin. Liever komt Iwan dan ook niet meer terug, maar hij moet er toch keer op keer heen vanwege de herstelwerkzaamheden. Uit bed getrild Terug naar de vroege ochtend van 7 december 2024: de schokgolf van de explosie was zo groot dat Iwan uit zijn bed viel. "Als je niet zoiets hebt meegemaakt, dan is dat niet voor te stellen", schetst hij de klap. Iwan vreesde voor zijn leven: "Ik dacht: er komt nog een klap en dan zijn we weg."

Ik dacht: er komt nog een klap en dan zijn we weg. Iwan over de verwoestende explosie

Door de explosie werd zijn huis in een klap onbewoonbaar. De gemeente regelde opvang in een hotel. "Dan zit je ineens op twee hotelkamers met je hele gezin. Met wat je aanhebt en wat je hebt meegenomen, meer heb je niet", blikt Iwan terug. "En dan moet je afwachten."

Zoeken naar nieuw huis Omdat ze niet meer thuis konden wonen begon de zoektocht naar een ander huis. De woningcorporatie wilde het gezin eigenlijk in de Haagse wijk Transvaal plaatsen. "Maar dat hebben we afgewezen", vertelt Iwan. "Daar is veel vuurwerk, dus dat is niet een plek waar je wil zijn met een trauma van een explosie", legt hij uit. Uiteindelijk vonden ze via hun eigen netwerk een woning, waar ze nu nog steeds wonen. "Ik wilde direct naar een rustpunt toe en niet constant te hoeven verhuizen." Daar zit het gezin nu en daar willen ze voorlopig ook blijven. Terug naar de Tarwekamp wil en gaat niet: de angst en het verdriet zitten te diep. Hypotheek loopt door Het huis aan de Tarwekamp mag dan onbewoonbaar zijn, de hypotheek loopt gewoon door. Net als de kosten voor gas, water en licht, want dat werd op een gegeven moment weer aangesloten. "Dan krijg je netjes een brief dat je een abonnement moet nemen", verzucht Iwan. Naast zijn auto, die total loss is verklaard, moet de hele woning opgeknapt worden. Al met al zit het gezin met een enorme schadepost, die Iwan schat op zo'n 150.000 euro. Of hij dat geld terugkrijgt, is nog maar de vraag. "Als ze voor brandstichting worden veroordeeld en ze hebben geen geld, dan kom je in de voorschotregeling. En die is gemaximeerd op 5.000 euro."

Veel financiële stress De situatie vraagt ontzettend veel tijd en energie van Iwan. "Je moet er constant achteraan en controleren of het wel goed is gegaan." Tegelijkertijd moet de huurwoning ook betaald worden. "Die is drie keer zo duur als waar we hiervoor woonden." De verzekeraar betaalt die huur, maar doet dit maximaal 2 jaar. Die periode loopt in december af.

Het gezin heeft er veel financiële stress van. "Dan is je iets aangedaan en dan mag je alles zelf ophoesten." Iwan wil de woning aan de Tarwekamp zo snel mogelijk verkopen, maar dat gaat nu niet. "Er is niemand die op dit moment interesse heeft om het te kopen." Huis verkopen gaat niet "Je krijgt er zo'n bouwproject erbij cadeau." En dat willen kopers niet, weet hij. "Het kan pas verkocht worden als alles is teruggebouwd. Dan praten we over bijna 3 jaar, en dus moet ik nog 3 jaar dubbele lasten dragen." De gedupeerde zou graag zien dat verzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen: door voor zijn gezin te gaan staan en te erkennen dat zij in een uitzonderlijke situatie zitten. "De menselijke maat toepassen", noemt Iwan dat.

'Gezinnen in problemen' De situatie van Iwan is helaas niet uniek, zegt Bart Visser van Namens de Familie, een hulporganisatie die meerdere gedupeerden aan de Tarwekamp bijstaat. "Elke situatie is verschillend, maar er zijn verschillende gezinnen die echt wel in de problemen zitten", vertelt hij. "Er is een periode waarin de dubbele woonlasten worden gedekt. Maar zo'n periode houdt op een gegeven moment op en dan ben je echt afhankelijk van verzekeraars, coulanceregelingen en steun van de gemeente", benadrukt hij. Noodfonds optuigen? 50PLUS-Kamerlid Jan Struijs, tevens oud-politieman, volgt het dossier al jaren en ziet een enorm aantal explosies in Nederland. Hij wordt vaak door mensen benaderd die er angstig van worden. De materiële én immateriële schade is volgens hem 'enorm'. "Het doet heel veel met mensen die er eigenlijk niets mee te maken hebben. Daar hebben we te weinig oog voor."

Hij pleit voor een 'reëel noodfonds', waarmee mensen kunnen worden 'ontzorgd'. Geen 'doekje voor het bloeden', benadrukt de politicus. Struijs hoopt dat gedupeerden zo ook in hun zorgen kunnen worden geholpen, naast de materiële schade. "Want ze voelen zich ook niet gehoord", zegt hij.

Langzaam weer bovenop Iwan is sinds deze zomer weer volledig aan het werk. "Maar er moet niets gebeuren, want anders zit ik weer thuis." Zijn vrouw wordt nog behandeld, en het gezin slaap nog slecht. "Het vervelende is dat er ook nog weleens af en toe vuurwerk wordt afgestoken." Dat zijn letterlijk en figuurlijk 'allemaal klappen'.