Verdachten Tarwekamp-explosie voor de rechter: dit moet je weten over de zaak

De rechtbank heeft 9 dagen ingeruimd om het omvangrijke strafdossier te behandelen, en alle slachtoffers en nabestaanden het woord te geven. Vijf vragen over de Tarwekamp-zaak.

1. Waar draait de zaak om?

In de vroege ochtend van 7 december 2024 schrikt Den Haag op van een explosie midden in de wijk Mariahoeve. De explosie slaat een gat in de straat. Een bruidsmodezaak en de bovenliggende woningen worden met de klap weggevaagd. Ook andere woningen en bedrijven lopen grote schade op. De ravage is zo groot dat gespecialiseerde hulpdiensten, zoals het Urban Search and Rescue (USAR), bijstand komen verlenen.

Van een gezin van vier, overleeft alleen een jongetje. Ook twee andere mannen komen om in de ravage van de explosie en de brand: een man die op de Tarwekamp woonde en een andere die er logeerde.

Volgens justitie zit Rotterdammer Moshtag B. achter het plannen van de aanslag. Hij had een relatie met de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Hij wilde haar volgens justitie schaden en stuurde daarom twee mannen om een aanslag te plegen.