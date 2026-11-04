Verdachten Tarwekamp-explosie voor de rechter: dit moet je weten over de zaak
Terwijl de bewoners van de Haagse Tarwekamp nog in diepe slaap zijn, slaat een explosie in een bruidsmodezaak een gat in de buurt. 6 mensen komen om, veel anderen raken getekend voor het leven. Bijna 2 jaar na het incident, start vandaag de strafzaak.
De rechtbank heeft 9 dagen ingeruimd om het omvangrijke strafdossier te behandelen, en alle slachtoffers en nabestaanden het woord te geven. Vijf vragen over de Tarwekamp-zaak.
1. Waar draait de zaak om?
In de vroege ochtend van 7 december 2024 schrikt Den Haag op van een explosie midden in de wijk Mariahoeve. De explosie slaat een gat in de straat. Een bruidsmodezaak en de bovenliggende woningen worden met de klap weggevaagd. Ook andere woningen en bedrijven lopen grote schade op. De ravage is zo groot dat gespecialiseerde hulpdiensten, zoals het Urban Search and Rescue (USAR), bijstand komen verlenen.
Van een gezin van vier, overleeft alleen een jongetje. Ook twee andere mannen komen om in de ravage van de explosie en de brand: een man die op de Tarwekamp woonde en een andere die er logeerde.
Volgens justitie zit Rotterdammer Moshtag B. achter het plannen van de aanslag. Hij had een relatie met de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Hij wilde haar volgens justitie schaden en stuurde daarom twee mannen om een aanslag te plegen.
2. Wat kunnen we van de inhoudelijke behandeling verwachten?
Deze week worden de feiten rond de explosie zelf en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten besproken. Volgende week is het de beurt aan de slachtoffers. Zij hebben echt naar de zaak toegeleefd, zegt Bart Visser van Namens de Familie. Hij begeleidt een groot aantal slachtoffers en nabestaanden die betrokken zijn bij de zaak. "Het is eindelijk tijd dat de verdachten zich moeten verantwoorden", vertelt hij.
De afgelopen weken hebben de slachtoffers zich voorbereid, zegt Visser. "Wie zullen er zijn, hoe ga ik ermee om." Meer dan dertig mensen zullen gaan spreken. Zij mogen zich richten tot de verdachten en vertellen wat de explosie met hen heeft gedaan.
De eigenaresse van de bruidsmodewinkel, die het doelwit van de aanslag was, zal niet zelf spreken maar via een audio-verklaring haar spreekrecht uitoefenen.
3. Welke straf hangt de verdachten boven het hoofd?
Er staan vier mannen terecht: hoofdverdachte Moshtag B., Ilyas B. en Mourad B. T. die volgens het OM de aanslag hebben uitgevoerd. Adil A. zou de aanslag hebben voorbereid maar zat naar eigen zeggen in de kroeg op 7 december. Drie van de verdachten worden vervolgd voor moord dan wel doodslag.
"Het is niet per ongeluk gebeurt allemaal", zegt balletlerares Joanna Van der Pijl, die al 50 jaar een balletschool heeft in de straat Tarwekamp. "Misschien dat ze dit niet gewild hebben. Maar als je zes doden op je geweten hebt, mag je best een straf hebben."
Eerder al zeiden deskundigen dat zij een levenslange gevangenisstraf 'zeer voorstelbaar' vinden. "Op deze feiten staat de levenslange gevangenisstraf, maar ook een hoge, tijdelijk gevangenisstraf van 30 jaar." Advocaat Gerard Spong van Moshtag B. zei ook rekening te houden met de maximumstraf. Wel zei hij ernaar te streven een zo laag mogelijke straf voor hem in de wacht te slepen.
4. Had de aanslag voorkomen kunnen worden?
Wrang genoeg werden twee van de verdachten - Ilyas B. en Mourad B. T. - een week voor de aanslag aangehouden met een honderden liters brandstof, maar werden zij vrijgelaten. De spullen werden in beslag genomen, de mannen mochten weer gaan.
Kort daarna ging het duo in Telegram-groepen opnieuw op zoek naar zwaar vuurwerk en tankten ze een paar uur voor de explosie voor honderden euro's.
5. Hoe is het nu aan de Tarwekamp in Den Haag?
De buurt probeert zo goed en zo kwaad als mogelijk door te gaan. Het is een verhaal met 'twee kanten', zegt Visser van Namens de Familie. "Sommige dingen gaan door en dat is heel positief." Maar de ramp heeft veel leed veroorzaakt. "Er zijn mensen overleden, de schade in de wijk is heel groot, het is heel heftig."
"Mensen kennen veel veerkracht, ze kunnen veel aan maar de schade is heel groot", zegt Joanna. Ze volgt de zaak op de voet. Zij ziet ook dat de buurt door kan, al zijn er mensen zo getraumatiseerd dat ze daar hun hele leven last van zullen hebben.
Uitspraak in de zaak wordt in januari 2027 verwacht.