Hoogleraar noemt het 'kwaadaardig' dat Nederlandse wetenschappers hun baan verliezen, terwijl collega's uit de VS hier naartoe worden gehaald

'Politiek winstbejag'

Minister Eppo Bruins van NSC moest het geld om de wetenschappers naar Nederland te halen, binnen de bestaande begroting zoeken. Hij liet weten dat het op dit moment nodig is om wetenschappers uit de VS hierheen te halen. "Dat zijn er uiteindelijk misschien maar twee handen vol", zegt Cornelissen. "En zonder uitzondering zijn die mensen ontzettend goed in hun werk, maar de 25 miljoen die nu uitgegeven wordt is natuurlijk een druppel op gloeiende plaat."

"Ik heb geen woorden voor de domheid en kwaadaardigheid van deze beslissing. Met dit geld had je de hele faculteit in Twente omhoog kunnen houden", zegt Breuker ontzet. "Het is überhaupt een kansloos stuk beleid waar niet over nagedacht is, dat denk ik alleen voor politiek winstbejag is bedacht."

Jonge wetenschappers

"Ik denk dat het sowieso dat het een verschraling oplevert in het onderwijs- en onderzoeksaanbod, maar een ander aspect is dat wij altijd heel interessant zijn geweest voor jonge wetenschappers om een aanzet te geven aan een wetenschappelijke carrière", gaat Cornelissen verder. "We zijn heel vruchtbaar, er is heel goede infrastructuur, en het opleidingsniveau van studenten is heel erg goed."

Jonge wetenschappers over heel de wereld vinden het interessant om in Nederland aan de slag te gaan, zegt Cornelissen. "En die aantrekkingskracht wordt ontzettend veel minder op een moment."