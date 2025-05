Zorgen bij universiteiten in grensregio's nu kabinet minder internationale studenten wil: 'Heeft grote impact'

Teleurstelling

Dat maakt de universitair docent Prinz boos. "6 jaar geleden ben ik naar Maastricht verhuisd omdat de universiteiten in Engeland te maken hadden met grote financiële problemen", vertelt hij.

"Ik was ervan overtuigd dat het hoger onwijs in Nederland hoog op de agenda stond, en dat de overheid zou blijven investeren. Dat wordt nu anders."

Bang voor toekomst

Ook Rianne Letschert, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Maastricht, maakt zich zorgen. "We zien nu al een daling in het aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar. Internationale studenten willen helemaal niet studeren in een land waar ze niet welkom zijn."

"Dit heeft een grote impact op de universiteit. Als deze instort, dan hebben we een groot probleem. En daarom hebben we de Minister van Onderwijs een tegenvoorstel gedaan", legt Letschert uit.

Universiteiten willen zelf regie

Universiteiten willen zelf de regie nemen in de internationale instroom. "Zo kunnen we bij de grote bachelors in de Randstad aan de taalknop draaien. Maar dan moeten de regels rondom anderstalige opleidingen van tafel."

Ondanks de protesten blijft de Minister van Onderwijs Eppo Bruins achter de bezuinigingen staan. "Dit kabinet moet scherpe keuzes maken. We moeten meer investeren in defensie, en aan het einde van de maand ook meer overhouden in de portemonnee. Dit betekent dat je op sommige plekken pijnlijke keuzes moet maken."

'Kost ons veel belastinggeld'

Dat de bezuinigingen vooral over de internationale studenten gaan, heeft volgens minister Bruins een duidelijke reden: "In Nederland kunnen veel internationale studenten nagenoeg gratis studeren; dit kost ons veel belastinggeld."

"Tegelijkertijd zien we dat veel internationale studenten na hun studie gelijk vertrekken naar het buitenland en niet bijdragen in onze samenleving", vertelt de minister. "Met deze maatregelen willen we de juiste studenten trekken en hen verleiden om bij te dragen aan onze economie."