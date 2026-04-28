Hoe we met oprolbare zonnepanelen minder afhankelijk kunnen worden van China

Flexibele zonnepanelen die je - in de toekomst - overal mee naartoe kan nemen. Dat is de nieuwe uitvinding van onderzoekers van Perovion Technologies in Eindhoven. De nieuwe ontwikkeling kan Europa weer een plek geven in de energietransitie, zeggen zij.

Het klinkt als iets van de toekomst, maar onderzoekers Stefan van de Beek en Sjoerd Veenstra zijn al jaren bezig met de zogenoemde zonnefolie. En dat is niet zonder reden: "De innovatie die je hieruit kan halen, is enorm." Heel ander product De folie zelf ziet er uit als een zwarte, dunne rol en is gemaakt van een PET-substraat. "Waar ook je colafles van is gemaakt", verduidelijkt Veenstra. "Daarop hebben we - dat kan je eigenlijk niet zien - acht verschillende flinterdunne laagjes aangebracht. De totale laag is minder dan een micrometer, dus echt minder dan het kleinste gedeelte van je haar", legt hij uit. Die laagjes zijn gemaakt van perovskietzonnecellen en als daar zonlicht op komt, dan komt er stroom vrij. In tegenstelling tot silicium, waar zonnepanelen nu doorgaans van worden gemaakt, is perovskiet heel flexibel. "Dit is zo'n ander product dan een standaard zonnepaneel", benadrukt Veenstra.

Minder afhankelijk van China Dat deze nieuwe ontwikkeling op gebied van energieopwekking vanuit Europa komt, is alleen maar goed. Waar we in Europa heel veel afweten van zonnecellen, is de productie tegenwoordig in China, vertellen de onderzoekers. "China is daar steengoed in en die zonnecellen zijn ook heel succesvol." "Maar wij weten", gaat Veenstra verder, "dat de zon de 'backbone', het werkpaard, van de energietransitie gaat zijn. En wil je dan dat je die afhankelijkheid helemaal uit handen geeft? Of zeg je: 'nee, een gedeelte van die productie moeten we zelf kunnen'? Dit is een nieuwe technologie en met deze nieuwe technologie lopen we eigenlijk weer voorop en zeggen we van: 'Hé, nu gaan we die productie wel hier optuigen.'" Veel mogelijk Wat er allemaal mogelijk is met de nieuwe zonnepanelen? Volgens Veenstra zoveel als je je kan bedenken. "Je kan het plakken op gevels, je kunt het integreren in de daken van auto's. Maar ook in een dakpan", geeft hij als voorbeelden. "Alles wat gebogen vormen heeft, kun je integreren met dit type substraat (materiaal, red.)." Zo zou je in de toekomst energie ook kunnen opwekken tijdens het rijden in een auto, gaat Veenstra verder. Of kan je de zonnepanelen meenemen op een festival. "Niet meer die ellende met lege telefoons", filosofeert Veenstra. "Gewoon stroom op een festival meenemen en altijd een volle telefoon, altijd bereikbaar."