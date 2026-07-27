'Hoe beveilig je openbare evenementen, zoals Pride?' Het is een vraag die na de aanslag in Berlijn, waar een dode en veel gewonden vielen, bij velen opkomt. Vooral nu in Nederland de komende dagen tijdens World Pride volop feest wordt gevierd.

Hoe vieren we Pride op een veilige manier na aanslag Berlijn? 'Belangrijk om drukte te regulieren'

Zaterdagavond reed een bestelbusje in op feestende Pride-bezoekers tijdens het jaarlijkse evenement in Berlijn. Na deze dodelijke aanslag neemt burgemeester Femke Halsema 'waar nodig' extra veiligheidsmaatregelen voor de organisatie van World Pride in Amsterdam. Risicoanalyse Zorgen voor veiligheid bij het organiseren van grote openbare evenementen brengt uitdagingen met zich mee. Daarom is het van groot belang om van tevoren een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen hoe groot de mogelijke dreiging of het gevaar is en welke maatregelen hiervoor getroffen moeten worden, vertelt veiligheidsexpert Ben Jan van der Klis. Hij kan zich goed voorstellen dat de gemeente Amsterdam na de aanslag in ons buurland opnieuw mogelijke gevaren nagaat. Om een evenement als Pride in veilige banen te leiden moet er primair met een aantal dingen rekening worden gehouden: "Als organisatie ga je na hoeveel mensen je kwijt kunt, hoe de toegangscontrole geregeld moet worden en bedenk je wie er in het profiel van een Pride-bezoeker past," legt de veiligheidsexpert uit.

Publieksprofiel In de voorbereiding wordt bepaald wat het meest voorkomende publieksprofiel zal zijn, zodat afwijkende profielen snel gesignaleerd kunnen worden. "Politie en beveiliging houden in de gaten of mensen buiten het publieksprofiel vallen. Ze moeten alert zijn en snel acteren. Bij dit evenement gaat het om een uniek publieksprofiel, waardoor mensen die daarbuiten vallen gemakkelijker te herkennen zijn." Drukte grootste uitdaging Aangezien dit jaar World Pride gevierd wordt in Amsterdam, worden er extra veel bezoekers verwacht. Een grote uitdaging zit in het feit dat mensen zich van plek naar plek verplaatsen in de openbare ruimte. "Er staan geen hekken om de hele stad en je weet niet precies wie er allemaal naartoe komen." Het is dus niet mogelijk om heel Amsterdam af te sluiten. "Je hebt rekening te houden met bezoekers en omwonenden. Bovendien moet de stad goed bereikbaar blijven voor hulpdiensten." Het is dan ook belangrijk om de drukte zoveel mogelijk te reguleren, "om ervoor te zorgen dat mensen niet vast komen te staan in straten, wat hen een onveilig gevoel zou kunnen bezorgen", legt Van der Klis uit.

Gemoedelijke en feestelijke sfeer "Maar eigenlijk ben je als lhbti'er altijd op je hoede", vertellen Daan Colijn en Karl Krause. Het Amsterdamse stel is net terug uit Berlijn. "We liepen daar mee in de Pride-demonstratie, die dag was heel mooi en de opkomst was groot." De sfeer op straat was gemoedelijk en feestelijk. Pas na de demonstratie en eenmaal aangekomen in hun hotelkamer hoorden ze over het bestelbusje dat was ingereden op de mensenmenigte. "Wij waren vlak daarvoor op precies die locatie. We hadden dus ook zelf slachtoffer kunnen zijn." 'We laten ons niet afschrikken' Het stel is geschrokken van de gebeurtenis in Berlijn. "Het is een heel queervriendelijke stad. Dus als het daar kan gebeuren, kan het hier ook voorkomen." Ze benadrukken daarom hoe belangrijk het is om Pride niet alleen te vieren, maar ook te blijven protesteren. "We moeten juist zichtbaar zijn. Mensen hoeven niet bang voor ons te zijn en we zijn ook niet bang voor hen." Toch zullen ze tijdens World Pride meer op hun hoede zijn, vertellen ze. Maar dat mag de pret niet bederven, voegen ze daaraan toe. "We laten ons niet afschrikken en gaan nu juist naar veel evenementen." 'Met gerust hart feesten' Ook Van der Klis is ondanks het incident in Berlijn nog steeds positief over de veiligheid rondom World Pride Amsterdam deze week. "Het geweld dat zich nu heeft voorgedaan in Duitsland, betekent niet automatisch dat dit het risico voor Amsterdam vergroot. Pride is de afgelopen jaren zonder al te noemenswaardige incidenten verlopen." Volgens hem kunnen mensen met een gerust hart naar de Pride in onze hoofdstad komen. "De organisatie heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd en zorgt er op basis daarvan voor dat bezoekers een veilig en plezierig verblijf kunnen hebben."