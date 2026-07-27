De ruime meerderheid (70 procent) van de lhbti+-gemeenschap denkt dat het in Nederland een probleem is om hun geaardheid in het openbaar te laten zien. "Ik pas mijn gedrag, kleding en uitingen aan op hoe veilig een omgeving voelt."

7 op 10 lhbti+'ers denken dat het een probleem is om hun geaardheid in openbaar te tonen: 'Ik word dagelijks nageroepen'

Afgelopen weekend werd een aanslag gepleegd op feestvierders bij de Pride in Berlijn. In de week voor deze gebeurtenis deed het EenVandaag Opiniepanel onderzoek onder bijna 2.900 mensen die tot de lhbti+-gemeenschap behoren, in aanloop naar Pride in Amsterdam. Daaruit blijkt dat mensen (ook) hier hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit liever voor zichzelf houden om nare incidenten te voorkomen. Nageroepen, bespuugd of geslagen 3 op de 10 (29 procent) lhtbi+'ers hebben alleen al in het afgelopen jaar iets vervelends meegemaakt vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Meestal gaat het om vervelende opmerkingen die worden gemaakt. Ook zijn mensen nageroepen of uitgescholden en soms zelfs bedreigd.

Ze proberen je te laten struikelen of van de fiets te schoppen. een trans persoon over fysieke agressie op straat

"Het naroepen is een dagelijks ding", vertelt een transgender persoon uit het Opiniepanel. "Groepjes jongeren hebben mij omsingeld en mijn weg versperd. Ze proberen je te laten struikelen of van de fiets te schoppen." Een kleine groep maakt dit soort fysieke agressie mee: zij werden bijvoorbeeld bespuugd, geslagen of geschopt.

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'Nieuwe' weerstand door manosphere Lhbti+'ers voelen deze weerstand vooral vanuit religieuze en extreemrechtse hoeken. Net als vorig jaar wijzen mensen met name naar de islam, maar ook naar christelijke groepen. Ook de toon van sommige wereldleiders, vooral die van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft volgens hen invloed op hoe er hier in Nederland wordt gedacht. Nieuwer is de manosphere, een online subcultuur waarin traditioneel naar mannelijkheid en genderverhoudingen wordt gekeken. Bijna drie kwart (73 procent) van de lhbti+'ers denkt dat de populariteit van de manosphere invloed heeft op de houding tegenover hen. Sommigen denken dat de invloed hiervan wordt overschat en hebben het idee dat dit slechts om een kleine groep gaat.

Hand in hand op straat? 7 op de 10 (70 procent) van de ondervraagde lhbti+'ers zeggen dat het een probleem is om in het openbaar hun geaardheid te laten zien. "Ik praat altijd in algemeenheden, omdat ik meestal niet het gevoel heb eerlijk te kunnen zeggen dat ik gay ben zonder dat er een ding van wordt gemaakt of dat mensen anders naar je gaan kijken", legt iemand uit.