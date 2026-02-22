Hoe strijd je tegen het schoonheidsideaal? Suzanne tiktokt over mode, júíst met een maatje meer

Suzanne maakt video's op TikTok over mode en daarmee valt ze op. Niet alleen door haar kleurrijke stijl, ook omdat ze een maatje meer heeft dan de standaard influencer. 'Midsize', noemt ze het. "Wie zegt dat alleen slanke meiden een leuke jurk aan mogen?"

Online zijn maar weinig voorbeelden van influencers met een maatje meer. En ook in de modewereld is dun, dunner, dunst nog altijd de norm. Dat schoonheidsideaal leidt ertoe dat veel jonge vrouwen zich onzeker voelen over hun lichaam. Ook voor Suzanne de Bruijn blijft het een strijd. "De ene dag denk ik 'you go girl' en de andere dag zit ik ook niet lekker in me vel." Lichaam verandert Ze is niet altijd 'mid-size' - "tussen 'normale' maten en 'plus-size' maten in" - geweest. "Ik ben door de jaren heen flink wat aangekomen. Dat heeft meerdere redenen gehad, ik gebruik bijvoorbeeld bepaalde medicatie. Ik voelde me ook een tijd mentaal niet zo goed." Toen was ze juist heel dun: "En hoe beter ik me mentaal ging voelen, hoe meer ik ben aangekomen."

Mensen gaan toch ook anders naar je kijken, en je gaat zelf anders naar jezelf kijken. Suzanne over de periode toen ze weer aankwam

Dat je lichaam verandert, is volgens haar niet altijd makkelijk. "Mensen gaan toch ook anders naar je kijken, en je gaat zelf anders naar jezelf kijken", heeft Suzanne ook gemerkt.

'Je mag nergens vet zien' Wat daarin niet helpt, is dat volgens Suzanne ook op social media de meeste foto's en video's nog het traditionele schoonheidsideaal laten zien. "Je kent het wel: je mag niet te grote borsten hebben, je moet een platte buik hebben, het liefst strak afgetraind. Plat gezegd: je mag nergens iets van vet zien." Door dit soort 'eisen' had Suzanne zich ook kunnen gaan verstoppen toen ze aankwam, vertelt ze. "Dat je iets draagt wat afkleedt, waarin je je buikje niet ziet. Dus de dingen, waarvoor je je een soort zou moeten schamen, verstoppen." Maar ze koos er juist voor dát niet te doen. "Ik wil gewoon een leuke jurk aan. Wie zegt dat alleen slanke meiden dat aan mogen?" Bewust mensen (niet) volgen Wat haar helpt om zo te denken en het schoonheidsideaal los te laten, is bewust kiezen wie ze wel en wie ze níet volgt op social media. "Ik kan er gewoon zelf voor kiezen om niet continu mensen tegen te komen die me niet goed laten voelen over mezelf. Waarom zou ik die mensen volgen?"