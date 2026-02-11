Graatmagere modellen weer helemaal terug in modeshows: 'Diversiteit was alleen voor de bühne'

Heel even leek het alsof het tij gekeerd was in de modewereld, maar dunne modellen zijn massaal terug op de catwalk. Maat 32 is voor grote modehuizen de norm. "Heroin chic is nooit weggeweest."

Toen Yeliz Çiçek, oud-hoofdredacteur van Vogue Nederland, 2 jaar geleden de internationale modeweken bezocht zag ze nog weleens een model met maat 38 op de catwalk lopen. Maar bij de laatste edities viel het haar op dat die modellen verdwenen zijn. De catwalks, en ook de campagnes, worden weer gevuld met vrouwen met maat 32 of 34. "Ik vind het schrikbarend." Dun is (weer) de norm Dat beeld is bevestigd door een onderzoek van het internationale Vogue Business. Het blad analyseerde meer dan negenduizend looks op 198 shows en presentaties van de collectie voor het komende lente- en zomerseizoen van modemerken. Wat blijkt? Ruim 97 procent van de looks was in 'straight-size', een term die in de modewereld gebruikt wordt voor maat 32 en 34. 2 procent van de ruim negenduizend looks was in 'mid-size'; maat 36 of 38. En maar 0,9 procent droeg maat 40 of groter, ook wel 'plus-size' genoemd.

'Gedwongen' inclusief? Dat dun zijn de norm is in de modewereld zal weinig mensen verbazen. Maar heel even leek het alsof er verandering in kwam. Mede door de online beweging rondom 'body positivity' voelden modehuizen zich gedwongen om ruimte te maken voor meer soorten lichamen. "Dus ineens werden er allerlei diverse modellen geboekt, zowel van kleur als in lichaamsvorm", vertelt Çiçek. "We hoopten allemaal dat dat niet eenmalig zou zijn, maar dat het een trend zou zijn die doorzet. Maar nu blijkt dat het toch eigenlijk alleen maar voor de bühne was." Moeilijk en ingewikkeld De modewereld zit vast in een systeem waarbij het gebruik van dunne modellen de norm is, legt ze uit. "De grootheden die al heel lang in het vak zitten hebben echt in hun hoofd dat ze beter voor één maat kunnen ontwerpen. Ze zien een model als een soort kleerhanger."

Volgens Çiçek zeggen de ontwerpers het anders te moeilijk en ingewikkeld te vinden, en vinden ze het bovendien gewoon mooier. Zij willen geen plus-size modellen in hun shows, en hebben veel invloed in de hele modewereld.

Ontstaan van eetstoornissen Met het in stand houden van dit systeem worden volgens Çiçek ook jonge vrouwen beïnvloed. Dat beaamt Annemarie van Bellegem, kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Van Bellegem is gespecialiseerd in eetstoornissen. "We weten vanuit eerdere ervaringen en onderzoek dat met name de mode-industrie, door het gebruik van dunne modellen, impact heeft op het ontstaan van eetstoornissen."

Perfecte plaatjes Een modewereld die gedomineerd wordt door dunne modellen, is niet nieuw. Maar Van Bellegem ziet wel een verschil door social media. "Jongeren worden de hele dag geconfronteerd met beelden van perfecte plaatjes, bewerkte plaatjes." "Die beelden zorgen ervoor dat ze eigenlijk continu blootgesteld worden aan dat ideaalbeeld. En dat maakt dat ze dat beeld veel sneller gaan internaliseren en idealiseren."

Maar één maat Tijdens haar hoofdredacteurschap van Vogue Nederland merkte Çiçek hoe moeilijk het is het systeem te veranderen. "Het Septemberissue is het allerbelangrijkste nummer van het jaar. Daarin laat je de nieuwe collecties zien. Wat wordt geshowd op de catwalk?", vertelt ze. "Maar al die looks die daar geshowd worden, zijn gemaakt op maat 32. Dus als jij samples aanvraagt voor een shoot is dat altijd maat 32." Verandering van bovenaf Ze ziet het somber in. "Zelfs de kleine stapjes die gemaakt zijn, zijn teruggedraaid", zegt ze. "Ergens, van bovenaf, moet iemand die dat intrinsiek voelt die verandering gaan brengen. En zeggen: nu is het klaar en nu bepaal ik dat we alleen nog gezonde modellen boeken en minimaal zoveel plus-size modellen."