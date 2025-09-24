Hoe politici met hun taal en gedrag volgens deze hoogleraar de samenleving beïnvloeden

Door hun eigen taalgebruik hadden politici de uit de hand gelopen situatie die volgde op het anti-immigratieprotest in Den Haag kunnen verwachten, vindt 59 procent van het EenVandaag Opiniepanel. Dat blijkt uit onderzoek onder 25.000 leden. Daarbij vindt 54 procent van de panelleden dat politici iets aan hun taalgebruik moeten doen.

'Moeilijk om los te zien'

Ook hoogleraar democratie Menno Hurenkamp ziet dat politici onder andere met taalgebruik en gedrag invloed uitoefenen op de samenleving. "Er is absoluut een lijn tussen de verharding van het debat en het idee van mensen die gaan demonstreren dat ze zich 'stevig neer moeten zetten'", begint Hurenkamp.

Die invloed is nooit één op één, gaat hij verder. "Want mensen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hun eigen daden. Maar het is moeilijk om de twee dingen los van elkaar te zien."

Voorbeeld voor samenleving

Volgens Hurenkamp horen politici een voorbeeld te geven van hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. "Ze hoeven zich helemaal niet te gedragen als ouders die kinderen opvoeden, maar ze leven wel een democratische norm voor: als we samenleven moeten we ongeveer zo met elkaar omgaan."

Waar sommige mensen het gevoel hebben dat ze door de politiek niet gehoord worden op gebied van asiel- en migratie, denkt Hurenkamp dat de politiek ze juist 'veel te goed' heeft gehoord. "Er is olie op het vuur gedonderd en er vaak de boodschap gegeven: 'We gaan Nederland 'terugclaimen' voor de Nederlanders.' Ik denk dat mensen daardoor voor een deel zijn opgefokt."