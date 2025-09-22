Waarom we steeds vaker gewelddadige extreemrechtse demonstraties kunnen verwachten in Nederland
De uitbarsting van geweld tijdens de demonstraties in Den Haag kwam voor velen als een verrassing. Het voorval wordt vanwege het gebruik van Hiltler-groeten en zwaaiende vlaggen die in de oorlog door de NSB werden gebruikt als extreemrechts bestempeld.
De demonstranten kwamen uit het hele land en riepen leuzen als 'AZC weg ermee'. En nu extreemrechtse politiek in Nederland steeds populairder lijkt te worden, is het de vraag of we dit soort protesten vaker kunnen verwachten.