Hoe Nederlandse geheime dienst jarenlang kon meekijken op telefoon van schoonzoon president Donald Trump

De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zou jarenlang hebben mee kunnen kijken in de telefoon van Jared Kushner. De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump en tevens zijn vertegenwoordiger voor vrede.

Volgens de Amerikaanse onderzoeksjournalist Matthew Cole, die een boek schrijft over de banden tussen Kushner en de Golfstaten, kon de Nederlandse geheime dienst bijvoorbeeld zien hoe miljoenen dollars heen en weer gingen tussen de partijen. Russische spion In het boek van Cole, Princes and Thieves: The Secret Plot to Remake the Middle East, is te lezen dat de MIVD toegang kreeg tot de telefoon van Kushner dankzij een overgelopen Russische spion. Die gaf de geheime dienst in 2017 toegang tot een Russische server waardoor ze uiteindelijk toegang kregen tot de Iphone van Trumps schoonzoon. Door mee te kijken, kwam de dienst achter de bankrekeningen en de geldstromen tussen Kusher en belangrijke spelers in de Golfstaten. Kushner zelf ontkent alles en ook de MIVD houdt de lippen stijf op elkaar.

'Knap staaltje werk' Jelle Postma werkte bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en noemt dit een 'knap staaltje werk' van de geheime dienst. "Wat je dan met die informatie gaat doen, is het eigenlijk zo veel mogelijk gebruiken zonder je informatiepositie te schaden. Dat is eigenlijk de gouden balans", legt hij uit. "Als inlichtingendienst wil je de informatie die je hebt vergaard natuurlijk goed kunnen gebruiken om voor jezelf diplomatiek of militair strategisch voordeel te halen." Maar je moet er volgens Postma ook zuinig mee zijn en niet alles meteen naar buiten brengen, zodat je deze informatiepositie dan langer kan gebruiken. Onderhandelingen Want de informatie die een geheime dienst krijgt uit vondsten zoals dit zijn niet alleen maar leuk om te weten, maar zijn ook te gebruiken. "Het kan jouw positie bij onderhandelingen versterken, maar het laat je ook weten wat je moet versterken aan jouw eigen verdediging als er iets op komst is." "Je kan ook bondgenoten met wie je heel goed samenwerkt af en toe een klein stukje informatie geven", gaat hij verder. "Op die manier help je hun en is de kans groot dat zij jou ook helpen." Of en hoe Nederland de informatie uit de telefoon van Kushner gebruikt, komen we volgens Postma pas over tientallen jaren te weten.

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Speciale gazant Wat wel al duidelijk is, is dat de informatie veel waard is. Kushner is namelijk veel meer dan alleen de schoonzoon van president Donald Trump. Hij treedt op als speciale gezant voor vrede van de Verenigde Staten. Kushner heeft dus vanuit de Amerikaanse regering de opdracht om deze boodschap wereldwijd te verkondigen en is daarom betrokken bij onderhandelingen over onder andere het Midden-Oosten, Gaza, Oekraïne en Iran.

Verder is Kushner ook zakenman met veel financiële belangen. Een van zijn bedrijven heeft veel banden met de Golfstaten Qatar, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En precies die laatste twee landen worden genoemd in het boek van Cole. Trump boos De vraag is of Nederland door het delen en gebruiken van deze informatie niet in het vizier van de Amerikanen kan komen. Volgens Postma is er van alles mogelijk en ligt het er vooral aan hoe boos Trump is. "De Nederlandse ambassadeur kan worden ontboden, handelstarieven kunnen opgevoerd worden of informatie kan niet meer aan onze inlichtingendiensten gegeven worden. De menu-lijst is erg lang."