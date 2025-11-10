Voor het eerst sinds 1992 overwegen de Verenigde Staten opnieuw kernproeven. Zo’n test zou een breuk betekenen met de internationale afspraken om geen nucleaire explosies meer uit te voeren.

Hoe misverstand tussen Donald Trump en Vladimir Poetin leidt tot nieuwe plannen om kernwapens te testen

"Eigenlijk zitten we nu in deze gespannen situatie door een misverstand over het woord 'nucleair' of beter gezegd: het verschil tussen nucleair aangedreven en nucleair bewapend", begint directeur Rolien Stasse van vredesorganisatie PAX. Verkeerd begrepen Trump hoorde Poetin opscheppen over twee nieuwe wapensystemen: de Burevestnik, een raket met een nucleaire motor die meerdere keren rond de aarde zou kunnen vliegen, en de Poseidon, een nucleair aangedreven torpedo die maandenlang onder water kan blijven. "Dat zijn allebei indrukwekkende technologieën, maar ze zijn niet bedoeld om te ontploffen als kernwapens", legt Stasse uit. "Maar Trump hoorde het woord 'nucleair' en dacht meteen aan atoombommen. Daarop kondigde hij aan dat de Verenigde Staten mogelijk opnieuw kernproeven zouden uitvoeren. En ja, toen reageerde Poetin weer door eigen tests voor te bereiden."

Lees ook Zorgen om Russische drones én terugtrekken Amerikaanse troepen aan de oostflank van de NAVO

Internationale afspraken Deze nieuwe kernproeven zouden een breuk betekenen met de internationale afspraken om geen nucleaire explosies meer uit te voeren. Dan gaat het bijvoorbeeld over de Partial Test Ban Treaty uit 1963 die kernproeven in de ruimte, onder water en in de lucht verbiedt en de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) uit 1996 dat ook ondergrondse kernproeven verbiedt. Dat verdrag is nog niet volledig in werking, maar de meeste kernmachten houden zich aan een vrijwillig tijdelijk uitstel. 'Zorgelijk' "Het is een zorgelijke stap, omdat het de drempel voor andere landen verlaagt", zegt hoogleraar internationale betrekkingen Niels Van Willigen. Hij is verbonden aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. "In regio's met spanningen, zoals het Midden-Oosten of Oost-Azië, kunnen landen als Iran, Saoedi-Arabië of Zuid-Korea zich nu genoodzaakt voelen om ook nucleaire opties te overwegen."

Lees ook Drones boven vliegvelden zijn geen direct gevaar, maar leiden wel tot onrust en dat is volgens experts precies de bedoeling

'Meer gevaar dan ooit' "We bevinden ons opnieuw in een wereld van afschrikking met meer spelers en meer gevaar dan ooit", gaat hoogleraar Van Willigen verder. "Kernwapens zorgen wel voor een vorm van evenwicht, omdat landen weten dat een aanval tot wederzijdse vernietiging leidt. Maar het risico op misverstanden of ongelukken blijft." Nieuwe wapenwedloop Ook Stasse vindt de ontwikkeling zorgelijk. "Met één uitspraak van Trump, die eigenlijk een vergissing was, kan het meteen nucleair escaleren", zegt de directeur van vredesorganisatie PAX. "En nu zien we wereldwijd een nieuwe wapenwedloop ontstaan tussen landen die hun arsenaal jarenlang verkleinden, maar nu weer uitbreiden." Alle landen zijn verantwoordelijk Volgens haar moet Europa zich 'wijs' tonen. "We moeten de-escaleren, niet dreigen. Elke escalatie is slecht: bij nucleaire wapens wil je juist ontspanning en minder wapens. Want dit gaat over wereldwijde veiligheid, waar alle landen verantwoordelijkheid voor dragen." "Roep de grootmachten op weer om de tafel te gaan over nucleaire ontwapening", dringt ze aan. "Kernwapens mogen nooit gebruikt worden, maar hoe meer er zijn, hoe groter de kans dat het ooit misgaat. Zeker met leiders die niet altijd goed begrijpen wat ze zeggen, is dat levensgevaarlijk. Het grootste risico van kernwapens is dat je elkaar verkeerd begrijpt, of dat er iemand aan de macht is die denkt: laat ik het toch maar eens gebruiken."