Zorgen om Russische drones én terugtrekken Amerikaanse troepen aan de oostflank van de NAVO

De spanning langs de oostflank van de NAVO loopt verder op. Nadat vorige week in Polen meerdere Russische drones uit de lucht zijn geschoten, vragen Europese leiders zich af of we nog kunnen rekenen op de Amerikanen.

De Amerikaanse president Donald Trump kwam niet met een harde reactie richting Rusland na de schending van het Poolse luchtruim. Het roept de vraag op of Amerika de Europese NAVO-bondgenoten wel te hulp zou schieten bij een echte Russische aanval. 'Bewuste provocatie' Voormalig NAVO-topmilitair Rob Bauer blikt terug naar gebeurtenissen van vorige week. "Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat zo'n groot aantal drones over zo'n grote afstand per ongeluk in Polen terechtkomt." "Ik ben ervan overtuigd dat het een bewuste provocatie is", gaat hij verder. "De reactie van de NAVO is denk ik heel adequaat geweest, tegelijkertijd is het zorgwekkend dat president Poetin deze confrontatie lijkt op te zoeken."

Hybride oorlogsvoering Ook in Roemenië worden regelmatig drones gesignaleerd. Defensie-analist Radu Tudor benadrukt de ernst: "Dagelijks gaat er een luchtalarm af. In de afgelopen 2 jaar hebben we veel schendingen van het Roemeense luchtruim gezien. Vele drones zijn op Roemeens grondgebied terechtgekomen. Tot nu toe is er nog geen besluit genomen om drones neer te halen, maar niemand weet wat morgen zal brengen."

Ze willen ons testen, om te zien hoe we reageren Roemeense defensie-analist Radu Tudor over drones vanuit Rusland

Volgens Tudor is er geen sprake van ongelukjes: "Dit is hybride oorlogsvoering. Rusland provoceert voortdurend met drones in het NAVO-luchtruim boven Polen en Roemenië. Ze willen ons testen, om te zien hoe we reageren." Amerikaanse troepen De mogelijke terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Europa zorgt voor extra onrust. Voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif houdt er serieus rekening mee: "Trump gaat waarschijnlijk troepen terugtrekken want de 'framing' in Amerika is: dat kost alleen maar geld." "Wat hij daarbij vergeet, is het Amerikaanse strategisch belang van Europa als militaire springplank en als deel van het raketschild", voegt hij daaraan toe. Tudor: "Dat zou een groot cadeau zijn voor de Russische president Poetin."