Zorgen om Russische drones én terugtrekken Amerikaanse troepen aan de oostflank van de NAVO
De spanning langs de oostflank van de NAVO loopt verder op. Nadat vorige week in Polen meerdere Russische drones uit de lucht zijn geschoten, vragen Europese leiders zich af of we nog kunnen rekenen op de Amerikanen.
De Amerikaanse president Donald Trump kwam niet met een harde reactie richting Rusland na de schending van het Poolse luchtruim. Het roept de vraag op of Amerika de Europese NAVO-bondgenoten wel te hulp zou schieten bij een echte Russische aanval.
'Bewuste provocatie'
Voormalig NAVO-topmilitair Rob Bauer blikt terug naar gebeurtenissen van vorige week. "Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat zo'n groot aantal drones over zo'n grote afstand per ongeluk in Polen terechtkomt."
"Ik ben ervan overtuigd dat het een bewuste provocatie is", gaat hij verder. "De reactie van de NAVO is denk ik heel adequaat geweest, tegelijkertijd is het zorgwekkend dat president Poetin deze confrontatie lijkt op te zoeken."
Hybride oorlogsvoering
Ook in Roemenië worden regelmatig drones gesignaleerd. Defensie-analist Radu Tudor benadrukt de ernst: "Dagelijks gaat er een luchtalarm af. In de afgelopen 2 jaar hebben we veel schendingen van het Roemeense luchtruim gezien. Vele drones zijn op Roemeens grondgebied terechtgekomen. Tot nu toe is er nog geen besluit genomen om drones neer te halen, maar niemand weet wat morgen zal brengen."
Ze willen ons testen, om te zien hoe we reagerenRoemeense defensie-analist Radu Tudor over drones vanuit Rusland
Volgens Tudor is er geen sprake van ongelukjes: "Dit is hybride oorlogsvoering. Rusland provoceert voortdurend met drones in het NAVO-luchtruim boven Polen en Roemenië. Ze willen ons testen, om te zien hoe we reageren."
Amerikaanse troepen
De mogelijke terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Europa zorgt voor extra onrust. Voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif houdt er serieus rekening mee: "Trump gaat waarschijnlijk troepen terugtrekken want de 'framing' in Amerika is: dat kost alleen maar geld."
"Wat hij daarbij vergeet, is het Amerikaanse strategisch belang van Europa als militaire springplank en als deel van het raketschild", voegt hij daaraan toe. Tudor: "Dat zou een groot cadeau zijn voor de Russische president Poetin."
'Niet automatisch zorgwekkend'
Bauer nuanceert die angst een beetje. Volgens hem is een vermindering niet automatisch zorgwekkend: "Als dat afgebouwd zou worden, zou dat eigenlijk helemaal niet zo gek zijn en dan zouden we weer op het aantal militairen zitten dat er was. Na de Russische invasie in 2022 heeft de Amerikaanse regering uit voorzorg veel extra troepen gestuurd naar Europa."
Volgens Bauer is er voortdurend overleg met de NAVO-bondgenoten: "Het gaat er vooral om dat je met elkaar een helder pad afspreekt waarin de Amerikanen kunnen vertrekken en anderen die taken overnemen om te zorgen dat er geen vacuüm ontstaat waar de Russen gebruik van kunnen maken."
Europa moet verantwoordelijkheid nemen
De Kruif ziet een duidelijke opdracht voor de Europese landen zelf: "Dat betekent één ding: Europa moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. In die zin zijn we eigenlijk wakker gekust door Trump." Hij gelooft ook dat dat kan: "We hebben de arbeidskrachten, we hebben de technologie, we hebben het geld. Nu moeten we ook de politieke wil hebben om het te doen."
Defensie-analist Tudor ziet de dreiging toenemen en hoopt vooral op meer steun voor zijn land: "We willen meer troepen zien, meer materieel, meer luchtverdediging aan de oostflank. Anders zullen de Russen onze zwakte zien en gaan ze alleen maar verder. We hopen dat president Trump echt de leider van de vrije wereld wil zijn."
