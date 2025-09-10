Russische drones in Polen zijn 'signaal naar landen die Oekraïne steunen', volgens defensie-expert

Het Russische ministerie van Defensie ontkent niet dat Russische drones vannacht het Poolse luchtruim hebben geschonden. Het ministerie zegt alleen dat het Russische leger 'niet van plan was' om doelen in Polen aan te vallen tijdens een grootschalige luchtaanval op het westen van Oekraïne.

De verklaring van het Russische ministerie van Defensie is de eerste formele reactie van Russische zijde. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov verwees eerder naar het ministerie, toen hem gevraagd werd naar de schendingen van het Poolse luchtruim.