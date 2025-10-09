Hoe luidste stemmen bepalen wat we zien op social media: 'Mensen die veel posten worden beloond'

'De stille meerderheid' is een term die we deze campagne veel horen. Maar we zien deze groep vaak niet op onze tijdlijn. Daar lijkt het alsof veel verschillende mensen hun mening delen, maar eigenlijk komen bijna alle posts van een kleine groep mensen.

"Onderzoeken laten zien dat zo'n 10 procent van de gebruikers goed is voor ongeveer 92 procent van alle content", vertelt cyberexpert Dave Maasland. Volgens Maasland is dat ook niet zo gek. "Platformen belonen mensen die veel posten. Hoe meer je plaatst, hoe meer likes en reacties je krijgt. En mensen willen een platform gebruiken waar iets gebeurt. Zo krijg je vanzelf een kleine groep die enorm actief is." Verschillen per platform Dit systeem zien we op alle platformen. Wel zijn er verschillen, legt social media-expert Joey Scheufler uit. "Snapchat is bijvoorbeeld veel meer gericht op dat je zelf als gebruiker iets maakt dan bijvoorbeeld het platform X." "Als je de app van Snapchat opent, open je op een scherm waarop je een foto kan maken, als je de X-app opent zie je je tijdlijn." Mede daardoor heeft X volgens Maasland een 'hogere drempel' om wat te plaatsen. "Dat veroorzaakt een nog kleinere en luidere groep gebruikers."

Vooral entertainment wat de klok slaat Op het moment is de verkiezingscampagne volop bezig en proberen politici jouw aandacht te krijgen. Toch is het aandeel politieke content niet heel veel, vertelt Maasland. "Politieke content is wel zichtbaar, maar het is echt een steen in de vijver. Hoe groot die steen is, hangt af van wat jij zelf volgt. Als je vooral politiek nieuws kijkt, lijkt het veel groter en is het voor jou een rotsblok en kan je tijdlijn zomaar veranderen in een politiek dagblad." Politieke platformen Scheufler ziet nog wel verschil per platform. "Op TikTok, Instagram en Snapchat wordt relatief nauwelijks politieke content gemaakt", vertelt hij. "X is daarop een uitzondering, omdat daar veel politici en journalisten actief zijn, dus dat is politieker, maar op de meeste platforms is entertainment het grootst. Dat politici deze kanalen opzoeken in de campagne is dan ook strategisch niet verrassend."

