Met de campagne 'Vrienden voor het leven word je niet zomaar' wil het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) bewustwording rondom het kopen van een hond creëren. Maar waar moet je op letten als je graag een hond wil?

"Ik denk dat de eerste vraag die je moet stellen, is: hoeveel tijd heb ik? Hoeveel tijd heb ik over?", zegt Liselot Boersma, hondengedragsdeskundige en -therapeut van HondenLot. "Honden kunnen zich ook heel erg vervelen. Dus 4 of 5 uur per dag moet je echt actief met je hond bezig zijn. Mensen onderschatten dat vaak."