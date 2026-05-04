Schattig en populair, maar ook moeilijk: waarom de doodle-hond vaak lastiger blijkt dan gedacht

Designerhonden zoals de 'labradoodle' zien er schattig uit, maar het zijn geen 'makkelijke' honden zoals vaak wordt gedacht. Door hun imago denken (toekomstige) baasjes er te makkelijk over. "Als je een knuffelbeest wil, koop dan een knuffel."

Ook bij doodle-honden moet je investeren in opvoeding

Honden die ontstaan uit een kruising tussen een poedel en een ander hondenras, zogenoemde 'doodles', vertonen vaker gedragsproblemen dan de rashonden waaruit zij voortkomen. Poedelkruisingen zoals labradoodles, cavoodles en cockapoo's zijn vaak angstiger, reageren gevoeliger op stress en zijn lastiger op te voeden, blijkt uit Brits onderzoek. 'Doodles' niet makkelijk De populaire honden zijn gefokt op aaibaarheid en sociaal gedrag, waardoor ze ideaal zouden zijn voor het drukke gezinsleven. Nu er in Nederland duizenden baasjes van deze zogenaamde designerhonden zijn, wordt steeds duidelijker dat de doodle lang niet altijd zo eenvoudig is als vaak wordt gedacht.

Volgens hondencoach Liselot Boersma komt dat vooral door verkeerde verwachtingen van baasjes. "De verwachtingen zijn vaak torenhoog, mede door hoe de labradoodle wordt omschreven", zegt Boersma. "Maar in de praktijk is elke hond een uniek individu met eigen behoeften." Geen hond is hetzelfde Hoe het karakter van een hond zich ontwikkelt, is lastig te voorspellen. "Bij gemengde hondenrassen, weet je nooit precies welke genen naar voren komen", legt de hondencoach uit. Dat hangt volgens haar van meerdere factoren af. "Ook de omgeving speelt een grote rol. Het is echt afwachten hoe een hond zich ontwikkelt." Eén duidelijke oorzaak aanwijzen voor gedragsproblemen is volgens haar dus lastig. Gedrag ontstaat door een samenspel van verschillende factoren. "Dat is aan de ene kant positief, want het betekent dat er ook veel knoppen zijn waar je aan kunt draaien om gedrag te beïnvloeden." Tegelijk maakt dat het ingewikkeld: "Het is soms moeilijk om precies te begrijpen waarom je hond zich op een bepaalde manier gedraagt."

Schattig en populair, maar ook moeilijk: waarom de doodle-hond vaak lastiger blijkt dan gedacht

Gedragsproblemen door pijn Uit eigen ervaring weet Boersma dat gedrag niet alleen een mentale oorzaak hoeft te hebben bij gekruisde honden. Hoe ze zich fysiek voelen kan ook heel veel invloed hebben op het gedrag. "Zo'n 90 procent van de hulpvragen die ik krijg is gerelateerd aan een vorm van agressie", zegt ze. De oorzaak daarvoor kan lichamelijk ongemak zijn. Volgens haar hebben veel honden met gedragsproblemen pijn als onderliggende oorzaak. "Gedrag wordt aangedreven door gevoelens en pijn, dat wordt vertaald in de hersenen."

Goede match hebben Monica Janneman fokt Australische labradoodles en weet dat veel begint bij een goede match tussen pup en eigenaar. Een fokker moet volgens haar daarom goed kijken naar de leefsituatie van toekomstige baasjes. "Ik vraag altijd: wat zijn ze van plan met de labradoodle te doen? In wat voor gezin komt de hond terecht? En hoeveel tijd willen ze erin steken?"