Met een soort Google Maps in een oogopslag alles zien wat jouw drones zien op het slagveld. In maart verloren de Russen mede door dit Oekraïense Delta-systeem 35.000 man, zonder terreinwinst te boeken. "Zou ook nuttig zijn voor de NAVO."

Het Delta-systeem van Oekraïne verzamelt allerlei data van bijvoorbeeld drones, satellieten en inlichtingen om een kaart te maken van vijandige posities en bewegingen. Doelen uitschakelen Het is direct gekoppeld aan wapensystemen. Als een commandant een doelwit wil uitschakelen, kan met één druk op de knop een aanvalseenheid of drone worden aangestuurd om het doel uit te schakelen. Omdat Delta via de cloud werkt, kan vrijwel elke Oekraïense soldaat via zijn smartphone of laptop zo zien waar de Russen zijn. Het is dus een soort Google Maps voor het slagveld, maar dan met een zogenaamde 'kill button'.

'Moet simpelweg werken' De Nederlandse dronebouwer Maurits Korthals Altes en zijn team werken direct samen met Oekraïense legereenheden. Daardoor weet hij uit eigen ervaring hoe uitvindingen zoals het Delta-systeem tot stand komen. "Oorlog is een snelkookpan. Onder die druk is er geen tijd om maanden te overleggen over welk systeem het beste is; er moet nú iets zijn dat werkt. Oekraïeners zijn ontzettend goed in iets niet te moeilijk maken." Daarom is Delta volgens hem zo effectief, het is simpel gehouden. "In het Westen maken we systemen vaak te duur en te kwetsbaar door ze te 'overcompliceren', maar de oorlog dwingt de Oekraïners om terug te gaan naar de kern: het moet simpelweg werken."

Hoe het Oekraïense 'Delta'-systeem voor drones ook goed voor de NAVO kan zijn

Toegang tot Starlink Een cruciale factor in het succes van Delta is de toegang tot het Starlink-netwerk, iets wat de Oekraïners wel, en de Russen niet hebben. "Dat is heel belangrijk, want zonder internet werkt Delta niet", legt Korthals Altes uit. "Omdat al die Oekraïners internet hebben op hun eigen posities, kunnen ze eigenlijk allemaal altijd in het systeem. " Zo haalde Oekraïne onlangs met behulp van Delta een dure Russische aanvalshelikopter neer, werd een cruciaal radarsysteem op de Krim uitgeschakeld en is een aanzienlijk deel van de Russische vloot in de Zwarte Zee tot zinken gebracht of verdreven. Onmogelijk zonder Delta "Zoiets was zonder Delta niet mogelijk geweest", zegt defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS). "De Oekraïners wisten precies waar die helikopter vloog en waren in staat met een goedkope drone diep door te dringen in Russische gebied om dat ding te raken."

Ook de Russische industrie wordt direct geraakt. "In de Oostzee hebben ze 40 procent van de Russische olie-raffinageproductie stilgelegd. Dat is een enorme klap voor de Russische schatkist." Hij zegt dat de aard van de oorlog volledig is gekanteld: "80 procent van de slachtoffers wordt nu veroorzaakt door drones. De Oekraïners zijn hiermee de besten ter wereld. Bij een oefening vorig jaar maakten zij zelfs gehakt van NAVO-troepen; onze eenheden werden volledig ingepakt."