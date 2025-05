Hoe goede relatie tussen school en leerlingen extreme examenstunts kan voorkomen, volgens deze pedagoog

Relatie met de school

Toch zou een leerling die zich verbonden voelt met de school nooit zover gaan, weet Van Herpen. Het voorkomen van dit soort incidenten begint dus eigenlijk al ver voor de examenperiode.

"Als de relatie tussen kinderen en docenten goed is, zijn die kinderen natuurlijk niet in staat om dit te doen", legt hij uit.

Anders bekijken

Hij gaat verder: "Kinderen die een fijne schoolperiode hebben gehad, die goede relaties hebben gehad met docenten, die gezien worden, die ook erkend worden in dat wat ze lastig vinden, die een beetje geholpen worden als ze het moeilijk krijgen, die zullen steeds moeilijker in staat zijn om dit te doen."

We moeten de manier waarop we naar de extreme examenstunt kijken dan ook omdraaien, zegt Van Herpen. "We kunnen het omdraaien in de relaties die we met kinderen aangaan."

Inspanning op relaties

Hoe scholen dat kunnen doen? "Het mooiste is als we na gaan denken hoe we vanaf de allereerste dag dat de brugklassers binnenkomen ervoor kunnen zorgen dat de relaties die wij met kinderen leggen er uiteindelijk na 4, 5 of 6 jaar voor zorgen dat dit niet kan gebeuren. Dus dat je echt een inspanning pleegt op de relaties met de kinderen."

Stunts helemaal verbieden, wat sommige scholen doen, zou volgens de pedagoog dus ook helemaal niet nodig hoeven zijn. "Het is afschuwelijk dat we na moeten denken over hoe we het jaar, een periode die van betekenis is geweest eigenlijk niet meer af moeten sluiten."