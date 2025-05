Hoe ga je als gemeenschap om met het verlies van jonge kinderen, zoals nu met Jeffrey en Emma? 'Helend om verdriet te delen'

Belang van de normale routine

Strijker maakte toen dan duidelijk aan de ouders hoe belangrijk 'de normale routine is'. "Ik zei dan dat ze konden zeggen: 'voor deze avond, omdat het een uitzondering is en omdat ik snap dat je dit heel verdrietig vindt, mag je bij mij in bed of mag het lampje aanblijven of mag de deur open'. Maar benoem ook wel de uitzondering zodat een kind weet: hierna gaan we ook weer over tot de orde van de dag. Want ook dat geeft veiligheid."

Ze gaf datzelfde advies aan leerkrachten. "Het is heel belangrijk om er ruimte en tijd aan te besteden, maar het is ook belangrijk om weer de normale structuur terug te krijgen. Hoe langer je het ongeregeld en ongereguleerd laat, hoe moeilijker het is om die overstap ook weer te maken naar die veilige omgeving waarbij taal, rekenen en spelling gewoon een rol spelen."

Gedenkplek op school

Volgens Pont gaan scholen verschillend om met het trauma. "Soms maken ze een altaartje of een gedenkplek in de klas. Maar je kunt het ook met de klas zelf bespreken. Hoe gaan we hiermee om? Wat zouden jullie willen? En ook dat is een deel van de verwerking."

Ook op de school van Ruben en Julian deden ze dat in 2013, herinnert Strijker zich. "Toen hebben we met elkaar bedacht: we gaan gewoon een heel groot boek maken waarin iedereen iets kan opschrijven of een tekening kan maken. Die bleef een paar dagen liggen zodat iedereen daar ook een keer zelf of bijvoorbeeld met een moeder langs kon." Nadat de broertjes begraven waren, werd het boek aan de nabestaanden gegeven.