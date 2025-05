Hulp van burgers bij zoektocht naar vermisten steeds belangrijker, maar gaat niet altijd goed: 'Sommigen doen het met andere intenties'

Niet zonder risico

Maar er zijn ook risico's aan zoektochten die niet door professionals worden gedaan, weet de onderzoeker. Zo noemt hij de zoektocht naar de Ruben (9) en Julian (7), twee broertjes die in 2013 dood werden aangetroffen in Zeist. Ze verbleven toen bij hun vader, hij pleegde zelfmoord.

"Bij de zoektocht van Ruben en Julian waren allerlei mensen die andere intenties hadden met kinderen, die wilden helpen zoeken", vertelt Van de Vries over dat onderzoek. "Je weet niet altijd waar dat toe gaat leiden. En er zijn ook mensen geweest zoals bijvoorbeeld een zaak in Assen waar mensen gewoon in de tuin zijn gaan graven van iemand zonder dat daar toestemming voor was gegeven."