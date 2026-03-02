Hoe Frankrijk met kernonderzeeërs werkt aan een Europese nucleaire afschrikking zonder de VS

Door twijfels over de bereidheid van de Verenigde Staten om Europa te beschermen, mede door uitspraken van president Donald Trump, kijken landen als Polen, Zweden, Duitsland en ook Nederland nadrukkelijker naar Frankrijk. Frankrijk is de enige kernmacht in de Europese Unie.

In Den Haag wordt hardop gesproken over een Europese nucleaire strategie, in samenwerking met de Fransen. De vraag is of en hoe de Franse kernmacht een bredere Europese rol kan krijgen, zodat Europa minder afhankelijk wordt van Amerikaanse bescherming.