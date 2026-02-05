Kernwapenverdrag tussen Amerika en Rusland loopt vandaag af: wat dit betekent voor Nederland
Vandaag loopt een belangrijk kernwapenverdrag tussen Amerika en Rusland af. Het laatste verdrag dat het aantal kernwapens regelt. Is dit het begin van een nieuwe kernwapenwedloop zoals tijdens de Koude Oorlog? "Geen prioriteit voor Trump."
De Amerikanen en Russen ondertekenden in 2011 het 'New START' verdrag, een opvolger van de nucleaire ontwapeningsverdragen die werden gesloten in de Koude Oorlog. Dat verdrag verloopt nu en wordt niet verlengd. Het is de vraag wat de gevolgen zijn.