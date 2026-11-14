Hoe erg is het? Klaas Knot wordt misschien niet de voorzitter van de Europese Centrale Bank

Bij de AI-top in Dublin waren de afgelopen dagen verschillende Europese leiders aanwezig, waaronder de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Onze eigen premier Jetten was druk met de kabinetscrisis in Den Haag. 'Wie moet de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank worden' was geen officieel agendapunt op de top, maar het gesprek werd wel gevoerd in de wandelgangen.

Streng of soepel

De Spaanse kandidaat Pablo Hernández de Cos lijkt inmiddels meer kans te maken dan de Nederlandse Klaas Knot. Knot is oud-voorzitter van De Nederlandsche Bank. Cos is oud-voorzitter van de centrale Spaanse bank. Hun profielen lijken best op elkaar, al zullen de bestuurstijlen misschien wat verschillen; de Spanjaard zal wellicht wat soepeler besturen en de Nederlander is misschien juist wat strenger en zuiniger.

Als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) kan je veel invloed uitoefenen, legt financieel commentator Martin Visser uit.

Wat doet de Europese Centrale Bank?

"De Europese Centrale Bank is natuurlijk heel invloedrijk, heel bepalend voor de financiële markten en voor de stabiliteit van de euro", zegt Visser. "Dit is echt wel een positie met prestige en ongelooflijk veel invloed op de financiële situatie in de Eurozone."

Opvallend genoeg houdt Spanje over een aantal weken landelijke verkiezingen in het land. De president Sánchez is vanwege zijn campagne ook niet aanwezig bij de top, maar Spanje was scherp genoeg om toch een Spaanse EU-vertegenwoordiger naar Dublin te sturen. Nederland deed dat niet.