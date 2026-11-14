Jongerenpartijen D66, CDA en VVD over kabinetscrisis: 'Kijk wat er te redden valt'

Het minderheidskabinet is al dagenlang in crisis omdat de VVD zich buitenspel voelt gezet door coalitiepartners D66 en CDA. Premier Jetten (D66) erkende vrijdagavond in zijn persconferentie dat afgelopen tijd dingen niet goed zijn gegaan en dat het "effect heeft op de onderlinge verhoudingen". Het moet volgens Jetten "inhoudelijk, politiek en persoonlijk" beter. Maar direct na afloop van deze persconferentie noemde Yesilgöz het minderheidskabinet een "mislukt experiment". Ondertussen zijn de drie jongerenpartijen het in grote lijnen wel eens: "Geef het een kans."

'Niemand wil verkiezingen'

"Vanuit de JOVD zeggen wij: kijk echt wat er te redden valt", zegt Bennie Neplenbroek van de JOVD, de jongerenpartij van de VVD. "Kun je doorgaan met het kabinet? Welke andere mogelijkheden zijn er anders nog? En ga dan pas je conclusie trekken. Dat kan even goed zijn: stap er misschien wel uit. Maar ga eerst kijken wat kun je nog doen, want niemand heeft behoefte aan verkiezingen."

Ook Guy Kortes van de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66, hoopt dat de coalitiepartijen eruit komen. "Dat zou denk ik de beste uitkomst voor Nederland zijn."

'Wij kunnen goed samenwerken'

De drie jongerenpartijen kunnen het goed met elkaar vinden. Voorafgaand aan de formatie hebben ze een stuk opgesteld met punten die zij graag willen terugzien in het coalitieakkoord.

"Daaruit is echt gebleken dat wij op inhoud heel goed kunnen samenwerken", zegt Max Housen van de CDJA, de jongerentak van het CDA. "Dus wat dat betreft hebben we dat denk ik al bewezen."