Is er toekomst voor het minderheidskabinet? 'In ieder geval nog niet geklapt'
Er is de hele dag gepraat. Premier Rob Jetten, de vicepremiers en de fractievoorzitters van D66, CDA en VVD zijn bijeengekomen op landgoed De Zwaluwenberg om te overleggen. Is er nog toekomst voor het minderheidskabinet? Dat is de grote vraag.
De verwachting is dat de coalitietop zondag verder praat over de ontstane politieke crisis. Dat meldt een woordvoerder van premier Jetten. De crisis is ontstaan nadat het CDA en D66 een deal sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan.
Geen nieuws is goed nieuws
Ondertussen is er een afgesproken radiostilte, weet ook politiek verslaggever van EenVandaag Laura Kors. "Het is dus ook nog niet geklapt. Anders waren ze daar wel mee naar buiten gekomen. We weten verder niet veel van wat er gebeurd is. We weten wel dat 's middags bleekselderij en radijsjes op tafel zijn gekomen, met dip." Het is ergens ook goed nieuws dat er nu niks naar buiten komt, legt Kors uit. "Dat betekent dat de partijen het serieus nemen."
Vrijdag hielden premier Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) ook al urenlang crisisberaad. Na afloop zei de premier door te willen praten over een "serieuze doorstart". Maar Yeşilgöz sprak over het minderheidskabinet als een "mislukt experiment" en vindt dat de koers te ver naar links is gegaan. "Het is eigenlijk de tweede keer dat Yeşilgöz olie op het vuur gooit deze week", zegt Kors. En dat de VVD-leider een andere koers vaart is niet voor het eerst.
De invloed van Yeşilgöz
Na het vertrek van Mark Rutte uit de VVD in 2023, nam Dilan Yeşilgöz het stokje als partijleider van hem over. Ze brak de blokkade tegen de PVV af, zag de PVV vervolgens de grootste worden en belandde in online rellen.
Dilan Yeşilgöz was in 2023 torenhoog favoriet om Rutte op te volgen als partijleider. Ze maakte een aantal keuzes die zacht gezegd niet goed uitpakten.