Is er toekomst voor het minderheidskabinet? 'In ieder geval nog niet geklapt'

De verwachting is dat de coalitietop zondag verder praat over de ontstane politieke crisis. Dat meldt een woordvoerder van premier Jetten. De crisis is ontstaan nadat het CDA en D66 een deal sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan.

Geen nieuws is goed nieuws

Ondertussen is er een afgesproken radiostilte, weet ook politiek verslaggever van EenVandaag Laura Kors. "Het is dus ook nog niet geklapt. Anders waren ze daar wel mee naar buiten gekomen. We weten verder niet veel van wat er gebeurd is. We weten wel dat 's middags bleekselderij en radijsjes op tafel zijn gekomen, met dip." Het is ergens ook goed nieuws dat er nu niks naar buiten komt, legt Kors uit. "Dat betekent dat de partijen het serieus nemen."