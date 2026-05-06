Het allereerste rookvrije park van Nederland ligt in Breda: waarom het een succes kan worden

Internationaal zijn parken en stranden al vaker rookvrij, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Frankrijk. Rechtssocioloog en onderzoeker aan de NHL Stenden in Leeuwarden Willem Bantema legt uit dat zulk soort verboden daar vaak goed werken, en hoe het rookverbod in het nieuwe park een succes kan worden.

Duidelijk waarom

"In het buitenland zien we dat het wel heel succesvol kan zijn. Soms ook zelfs zonder handhaving. Dat heeft er mee te maken dat veel mensen het een goed idee vinden, omdat ze ook begrijpen waarvoor het is", legt Bantema uit.

"Vaak is het verbod bedoeld voor bescherming van kinderen, qua gezondheidseffecten. Dat blijkt dan ook vaak wel effectief op lange termijn, dat mensen dat begrijpen en dat ze dan toch niet gaan roken." Op plekken met een duidelijke functie werkt het het best, zegt hij. In Nederland geldt sinds 2020 een wettelijk rookverbod op schoolterreinen, en daar is de naleving hoog. Ook bij sportclubs, zorginstellingen en speeltuinen zie je relatief goede naleving, omdat daar veel kinderen komen en de norm duidelijk is.

Restaurants wel, cafés niet

"Handhaving kán belangrijk zijn", benadrukt de onderzoeker. "Ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het rookverbod in horeca. Dan zag je dat in restaurants vanaf dag één iedereen zich daaraan hield, omdat de norm was: eten en roken hoort niet bij elkaar."

"In cafés zag je juist het tegenovergestelde. En toen is men vervolgens heel veel gaan handhaven. Dat heeft nog jaren geduurd. Maar het is het meest effectief als mensen elkaar aanspreken, dat ze zeggen: 'Doe maar niet, dat vind ik onfatsoenlijk, dat vind ik niet fijn'."