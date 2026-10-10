Herfstvakantie duurder door btw-verhoging, parken zien boekingen teruglopen: 'We zitten echt klem'

Als je deze herfstvakantie weg wil in eigen land, moet je een dikke portemonnee hebben. Door de verhoging van de btw naar 21 procent zijn de prijzen flink gestegen. Ook ondernemers maken zich zorgen. "Dit is geen ondernemersrisico meer."

De herfstvakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat ook veel Nederlanders in eigen land eropuit gaan. Maar sinds dit jaar vallen hotels, pensions, huisjesparken en andere vakantieaccommodaties niet meer in het gunstige btw-tarief van 9 procent. En daar hebben ondernemers van vakantieparken behoorlijk last van. Forse lastenverzwaring Jeffrey Belt van brancheorganisatie HISWA-RECRON zegt dat er zorgen zijn bij verhuurders. "Je ziet dat ondernemers echt klem zitten door deze belastingverhoging. Uit recent onderzoek van onze organisatie blijkt dat elke euro er 44 procent direct naar de fiscus moet. Die forse lastenverzwaring moeten ondernemers ergens vandaan halen. En een deel hiervan komt helaas ook bij onze gasten terecht." Hoeveel vakantiegangers in eigen land meer kwijt zijn, is moeilijk precies te zeggen. Maar fors is het sowieso, stelt Belt. "Dat is een beetje afhankelijk van wat je precies boekt en om welke accommodatie het gaat. Maar als je bijvoorbeeld een weekendje weg boekt, dan ben je al gauw als gast 100 tot 150 euro meer kwijt."

Buurlanden Dan is er ook nog de concurrentie van buurlanden Duitsland en België, waar de btw-tarieven veel lager liggen. Dat raakt vooral vakantieparken in de grensregio. Edwin Bomers van vakantiepark Marveld Recreatie in de Achterhoek kan hier ook over meepraten. "We zitten nog steeds vol deze vakantie. Maar wat je echt merkt: we moeten veel meer ons best ervoor doen." Hij denkt dat de btw-verhoging een belangrijke rol speelt. "In Duitsland betalen ze maar 7 procent belasting, wij maar liefst 21 procent. Daar moeten we tegenop concurreren." Volgens hem neemt daarom een deel van de vakantieparken in de grensregio de btw-verhoging voor eigen rekening. Ondernemersrisico? Maar is het niet gewoon ondernemersrisico? Bomers vindt het te makkelijk om dat zo te zeggen. "Daar kijk ik echt anders tegenaan. Als het gaat om dit soort stijgingen, met dergelijke percentages, dan noem ik dat niet meer een normaal bedrijfsrisico." Hij wijst erop dat je je niet zomaar op iets anders kunt richten als eigenaar van een vakantiepark. "Dus dit komt echt hard aan in de branche." Bomers hoort met name dat zijn collega-ondernemers in Zeeland het zwaar hebben. "Ik hoor met grote regelmaat terug dat het echt stil is geworden in Zeeland. En ook op de waddeneilanden is het echt een stuk rustiger geworden in de vakantieparken."

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'Nederland duur geworden' Toch zijn ook in Gelderland de gevolgen merkbaar, omdat de Duitse gasten sneller voor een andere bestemming lijken te kiezen. "Ze zeggen dat Nederland echt duur is geworden. En dat is jammer, want dat is een imago dat we nou precies niet willen hebben."