Kleine bierbrouwers en bloemisten boos om belastingverhoging: 'Duwt ons de markt uit'

Een week geleden werd op Prinsjesdag het Belastingplan voor 2027 aangekondigd. Met slecht nieuws voor de sierteelt, bloemisterijen en kleine bierbrouwerijen: de belasting gaat omhoog. "Duwt hiermee brouwerijen de markt uit."

Tot 1 januari 2028 geldt voor sierteelt namelijk het lagere btw-tarief van 9 procent, met de nieuwe plannen wordt dit de volle 21 procent. Ook wil het kabinet in de plannen het zogenaamde kleinbrouwerstarief afschaffen, de accijnskorting voor kleine brouwerijen. Centenwerk Jitse Vellinga runt samen met zijn twee broers bierbrouwerij de Wispe in de voormalige Kruiskerk in Weesp. Het familiebedrijf is volgens de wet een kleine bierbrouwerij. Dat ben je als je niet meer dan 200.000 hectoliter bier per jaar maakt. Wat ongeveer 60 miljoen flesjes zijn. Hij houdt zijn hart vast als hij kijkt naar de plannen van het kabinet. Want bier brouwen is geen manier om snel rijk te worden.

We noemen een brouwerij ook wel een sjouwerij, want je moet heel veel flesjes bier verkopen om er wat aan te verdienen Brouwer Jitse Vellinga

"Het is echt centenwerk", legt Vellinga uit. "We noemen een brouwerij ook wel een sjouwerij, want je moet heel veel flesjes bier verkopen om er wat aan te verdienen." Als hij nu meer moet gaan vragen om overeind te blijven, gaat dat tientallen centen extra betekenen voor de consument. "Je duwt hiermee brouwerijen de markt uit." Oneerlijk In Duitsland en België krijgen kleine brouwerijen tot 50 procent korting op de accijns, en dat lijkt daar niet te veranderen zoals in Nederland. Waar het van 7,5 procent dus naar niks gaat. "Dat voelt zo oneerlijk", vertelt de bierbrouwer. "We zijn echt wel een machine voor de lokale economie, dat wil je toch juist stimuleren?" Volgens Vellinga kennen deze plannen van het kabinet alleen maar verliezers. "De consument gaat meer betalen voor haar biertje, de horeca die ziet klanten afhaken en brouwerijen kunnen hun brouwerij niet meer draaiende houden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?"

Passie en liefhebberij Volgens Hans Noorman, voorzitter van brancheorganisatie CRAFT, betekenen deze plannen het einde voor veel kleine brouwerijen. "De winstmarges waren altijd al klein. Het werd gedragen door veel passie en liefhebberij." Volgens de plannen gaat de overheid hiermee ongeveer 2 miljoen euro besparen. Noorman vindt dat de overheid juist helemaal niets gaat verdienen. "Ze leveren juist zwaar in. Heel veel arbeid die wij leveren voor heel veel leuke, aardige mensen, dat gaat juist uitkeringen opleveren." En die moeten door de overheid betaald worden.

'Gewoon triest' Bloemist Johan Hessing van Flowers & More in Hilversum zit al 59 jaar in het vak. Hij verwacht dat door de plannen van het kabinet de boeketten meer dan 10 procent duurder gaan worden. "Dat is gewoon heel hard. Dan is het nog maar de vraag of we het willen doorrekenen aan klanten." Dat is het dilemma waar hij en collega-bloemisten voor staan. "En dat is gewoon triest. Want ik denk niet dat mensen meer geld gaan uitgeven aan cadeautjes. Dus dat betekent wel dat wij minder bloemen gaan verkopen."

Straatbeeld Hij is bang voor de toekomst van de bloemist in het straatbeeld. "Er zijn collega-bloemisten die zeggen dat ze ermee gaan stoppen", vertelt hij. Zelf heeft Hessing ook last van steeds stijgende kosten. "We hebben een huurverhoging, in de afgelopen 20 jaar ben ik hier al 50 procent meer kwijt aan de huur."

"We hoeven het niet over de dieselkosten te hebben die ons ook de nek omdraaien", gaat hij verder. "Maar dat zijn allemaal kosten en het houdt een keer op met doorberekenen." Ook concurreert de supermarkt steeds meer met bloemisten. Als de btw omhoog gaat, zoals het kabinet wil, en hij minder bloemen verkoopt, vreest hij voor de toekomst van zijn bedrijf. Vergroenen Ook Marco Maasse, algemeen directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), vreest voor de effecten van de btw-verhoging. Maar hij ziet nog een ander probleem, want ook de plantenverkoop wordt geraakt. "Met hogere prijzen stimuleer je mensen niet om te vergroenen en te verkoelen", legt hij uit. "Terwijl we dat nu juist zo hard nodig hebben."