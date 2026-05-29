0.0 maar wel dezelfde prijs: waarom alcoholvrij bier vaak hetzelfde kost als drank mét alcohol

Met het warme, zomerse weer zitten de terrassen weer vol. Wie liever een alcoholvrij biertje drinkt, zal vaak zien dat het ongeveer even duur is als een biertje mét alcohol, ook zonder alcoholaccijns. Maar hoe komt dat? We vroegen het aan experts.

Nederlanders kiezen steeds vaker voor alcoholvrij bier. 1 op de 12 biertjes die verkocht worden in Nederland, is inmiddels alcoholvrij. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Brouwers, de brancheorganisatie van grote Nederlandse brouwerijen. Verbaasd over prijs Jos uit Den Bosch is blij met de toename van het aantal alcoholvrije alternatieven. "Dat is eigenlijk ook gezonder. En als je wilt rijden, is dat ook prettig. Gelukkig wordt alcoholvrij drinken steeds normaler", vertelt hij. Wel is hij verbaasd over wat het kost. Laatst bestelde hij in een café een alcoholvrij biertje van 5,75 euro. "Dat vind ik behoorlijk aan de prijs. Waarom kost een alcoholvrij biertje bijna net zoveel als eentje mét alcohol?"

Veel verschillen De prijzen in de horeca verschillen nogal, weet retaildeskundige Erik Hemmes. In zijn woonplaats Hilversum betaalt hij bijvoorbeeld 4,90 euro voor een nul-punt-nultje. Hij vergelijkt de prijzen daarom liever per liter. "Dat geeft een eerlijkere vergelijking, omdat de inhoud per drankje verschilt." Deze verschillen kunnen namelijk ontstaan door verpakkingsvormen, multipacks en kortingsacties in supermarkten. "Als ik kijk naar het grote merk Heineken, dan is het 3,30 euro per liter voor alcoholvrij bier en 3,45 euro per liter voor bier van 5 procent alcohol." In dat geval valt alcoholvrij bier dus iets voordeliger uit. Belasting en suikertaks Waarom zijn de prijzen van alcoholvrije biertjes dan zo wisselend? Belasting speelt daarbij een rol: op alcohol zit accijns, terwijl op alcoholvrij bier verbruiksbelasting wordt geheven. Sinds 1 januari 2024 is de belasting op alcoholvrije dranken, zoals frisdrank en alcoholvrij bier, ook nog eens omhooggegaan. "Als je dat per glas van 0,25 liter berekent, dan betaal je al 6,5 cent extra."

Extra stappen in het brouwproces Maar alcoholvrij bier vraagt ook om een extra stap in het brouwproces, en ook dat kost geld. Tijdens het brouwen ontstaat alcohol normaal gesproken vanzelf door vergisting. Brouwers moeten die alcohol er later dus uithalen, of het proces zo aanpassen dat er helemaal geen alcohol ontstaat. "Heineken produceert bijvoorbeeld eerst bier en haalt daarna de alcohol eruit", zegt retaildeskundige Hemmes. "Maar er zijn ook brouwers die alcoholvrij bier maken zonder dat er alcohol ontstaat." Dat productieproces speelt een grote rol, want het 'de-alcoholiseren' brengt extra kosten met zich mee. Steeds vaker 0.0 Een andere verklaring voor de relatief hoge prijs is de verpakking: waar gewoon bier vaak in voordelige kratten wordt verkocht, ligt alcoholvrij bier meestal in sixpacks in de schappen. Toch laten we ons niet afschrikken door de prijs. In 2025 steeg de verkoop van alcoholvrij pils met 13 procent en die van alcoholvrij speciaalbier zelfs met 27 procent, volgens brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. "Je ziet een groeiende bewustwording", zegt Hemmes. "We drinken over het algemeen minder bier, maar als we bier drinken, kiezen we steeds vaker voor 0.0."