Helpen strengere regels voor jongeren, zoals die in coalitieakoord, echt? 'Ouders hebben steun nodig'

Van fatbikes tot het algoritme van TikTok: het nieuwe coalitieakkoord grijpt in op het dagelijks leven van jongeren. Volgens orthopedagoog Carine Kielstra is dit geen overbodige bemoeienis, maar juist een nodige steun in de rug voor ouders.

D66, VVD en CDA willen verschillende leeftijdsgrenzen gaan veranderen. En dat is volgens deze orthopedagoog, iemand die gespecialiseerd is in complexe leer- en opvoedingssituaties bij kinderen en jongeren, dus helemaal geen slecht. In haar praktijk is de worsteling van de moderne ouder dagelijks zichtbaar. "Alleen red je dit niet meer." Verandering in opvoeding De visie op opvoeden is volgens Kielstra zeker verschoven: van een model gebaseerd op macht naar veel meer ruimte voor de emotie van het kind en de ouder-kindband. "We kijken nu veel meer naar: waarom voelt mijn kind dit en wat kan ik voor mijn kind doen?", legt Kielstra uit. Hoewel die verbinding waardevol is, ziet zij dat het stellen van grenzen daardoor soms naar de achtergrond is verdwenen: "Niet meer begrenzen kan op latere leeftijd tot grote problemen leiden."

De nieuwe grenzen Om die balans te herstellen, voert het nieuwe coalitieakkoord een reeks scherpe maatregelen in. Zo zijn er plannen voor het invoeren van een minimumleeftijd en helmplicht voor fatbikes, en worden tabak en vapes pas beschikbaar vanaf 21 jaar, waar dat nu nog 18 is. Daarbij moet de schermtijd worden teruggedrongen en wordt er gekeken naar het verbieden van social media onder de 15 jaar. Vooral die digitale wereld is een strijd die ouders niet meer alleen kunnen winnen, ziet Kielstra. "Als mens ben je simpelweg niet in staat om met discipline te vechten tegen de enorme triggers van social media." Geen individueel gevecht Haar observatie dat ouders hulp nodig hebben, wordt ondersteund door cijfers van het EenVandaag Opiniepanel. Ouders geven het daar namelijk zelf ook aan. Hoewel ze zichzelf verantwoordelijk vinden, geeft 62 procent van de ouders aan blij te zijn met deze stappen vanuit de coalitie. Kielstra: "Het helpt ouders als zij niet meer individueel het gevecht aan hoeven te gaan over wat wel of niet mag."

Landelijke lijn Die behoefte aan rugdekking klinkt door in de politiek. Coalitieleider en beoogd premier Rob Jetten (D66) ziet dat de vrijblijvendheid zijn grens heeft bereikt. "Soms is het nodig dat de overheid regels stelt om iedereen veilig te houden."

Hij herkent de onmacht uit zijn eigen omgeving: "Ouders willen vaak wel strenger zijn, maar vinden dat in de praktijk heel lastig door de druk van buitenaf. Een landelijke lijn helpt hen om die grens weer aan te geven." 'Niks doen helpt niet meer' Het doel van deze maatregelen is volgens de betrokkenen niet het inperken van vrijheid, maar het bieden van bescherming waar de individuele opvoeding vastloopt. Dat jongeren de mazen in de wet zullen opzoeken hoort er volgens Jetten bij, maar de brede steun van ouders voor deze regels is voor hem een cruciaal signaal. Kielstra vult aan: "Niks doen helpt niet meer. Het lukt ouders niet alleen, we moeten dit echt aanpakken."