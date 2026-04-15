Van drinkwater dat gevaarlijk zou zijn tot voedingssupplementen die alle kwaaltjes kunnen oplossen: het zijn vaak ongefundeerde adviezen die influencers delen. Het CDA heeft genoeg van dit soort berichten en pleit nu voor verplichte hashtags bij posts.

Heeft het nut om nóg een regel voor social media in te voeren? CDA wil dat influencers #nietdeskundig als disclaimer plaatsen

CDA wil dat als een influencer advies geeft dat daar voortaan een disclaimer bij moet die duidelijk maakt dat de persoon geen expert is

#nietdeskundig, #geenexpert of #geendiploma: want geeft een influencer advies over gezondheid, voeding of financiën, dan moet daar voortaan een disclaimer bij die duidelijk maakt dat de persoon geen expert is, vindt het CDA. De politieke partij ziet namelijk dat steeds meer jongeren hun informatie van social media halen. En of iets dan feit of fictie is, is niet altijd duidelijk op deze platforms. Heeft nog een regel wel nut? "Ik vind het een goed als er meer transparantie komt in de sector", reageert onderzoeker Margje Camps op het voorstel van het CDA. Camps doet onderzoek naar misinformatie richting consumenten en vindt dat influencers zo transparant mogelijk moeten zijn naar hun publiek: "Om desinformatie tegen te gaan." Maar ergens is Camps ook sceptisch, want het verplicht aangeven van gesponsorde content, doormiddel van een #AD, gaat sinds het invoer van deze regel in 2022 nog niet goed. "En dan "niet deskundig", "geen diploma", "geen expert", dat zijn niet dingen die je graag over jezelf zegt, lijkt me. Dus dat kan een grotere barrière zijn voor het gebruik", zegt ze over de hashtags. "En je ziet dat influencers nu al moeite hebben met de regels te volgen, dan denk ik: ja, heeft het dan nut om nu in te zetten op nóg een regel?"

Lees ook Waarom jongeren zoveel aannemen van influencers, dat ons kraanwater ongezond zou zijn bijvoorbeeld

Captions overgeslagen Daarnaast lezen mensen de captions, de bijschriften, tegenwoordig ook niet echt meer, vult Joost Bouhof aan. Hij was een van de eerste influencers van Nederland. "Je bent aan het scrollen op je TikTok-feed of op je Instagram-tijdlijn. En als je snel grappen wil zien, open je de comments. Maar zo'n caption wordt gewoon niet zo snel meer gelezen." Hij ziet dat ook gebeuren bij de #AD, om aan te geven dat een post een advertentie is. "Daarom wilden we natuurlijk ook dat die werd verplaatst naar het begin van de caption, in de hoop dat mensen het nog een beetje zagen. Maar dat doet het gewoon niet." Serieuze en professionele houding Bouhof denkt daarom dat het een beter idee is dat influencers "zichzelf een beetje serieus gaan nemen" en zich professioneel opstellen. "Om het gewoon te zeggen in je content, van: 'Oké, luister, dit is wat heel goed werkt voor mij, maar ik heb hier niet zoveel verstand van, dus neem het met een korreltje zout', of iets in die richting."