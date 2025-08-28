Twee derde van jongeren komt 'finfluencers' tegen op social media, meesten blijven kritisch: 'Veel te mooie beloftes'

Twee derde van de jongeren komt wel eens 'finfluencers' tegen op sociale media: influencers die (tegen betaling) tips geven om rijk te worden. Veel van de jongeren vinden ze irritant en misleidend. Het CDA pleit voor strengere regels.

Dat blijkt uit onderzoek van het Jongerenpanel van EenVandaag onder 1.625 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. 'Finfluencers' geven op sociale media tips over geld, investeren of rijk worden. Vaak om daar vooral zelf aan te verdienen, door bijvoorbeeld cursussen te verkopen. Onbetrouwbaar De meerderheid (84 procent) van de jongeren vindt de 'finfluencers' die zij tegenkomen onbetrouwbaar overkomen. "Ik zie vooral reclames van crypto-investeerders op social media, en ook af en toe op YouTube", vertelt een panellid. "Ze lijken mij nooit betrouwbaar, omdat ze met veel te mooie beloftes komen over slapend rijk worden. Ook vertellen ze nooit waarom ze hun advies delen. Het is een mooi praatje, waarbij we blijkbaar maar moeten uitgaan van hun goede bedoelingen."

Jongeren beschermen Voor CDA-leider Henri Bontenbal zijn 'finfluencers' een doorn in het oog. Hij stelt dat ze niet altijd belangeloos adviseren. "We weten dat jongeren daar gevoeliger voor zijn, en ondoordachte keuzes kunnen maken", vertelt Bontenbal. "Dat willen we echt tegenhouden, want jongeren hebben vaak helemaal niet de buffer om een financiële fout op te vangen." 2 procent van de jongeren die 'finfluencers' tegenkomen op social media is wel eens geld verloren door hun adviezen. "Ik ben helaas veel geld kwijtgeraakt, toen het net op begon te komen", vertelt een van hen. "Het was een dure les, maar soms kun je er niks tegen doen." Open voor advies Één op de elf (9 procent) van de jongeren die 'finfluencers' online tegenkomen, staat open voor financieel advies. "Ik ken een paar goede finfluencers, die geen gouden bergen beloven, dingen goed uitleggen en risico's goed benoemen", vertelt een panellid. Volgens verschillende jongeren kunnen adviezen van 'finfluencers' ook nuttig zijn, mits je zelf kritisch blijft nadenken. "Natuurlijk is het belangrijk om zelf te blijven nadenken, en niet al het advies zomaar op te volgen. Met name algemeen financieel advies kan nuttig zijn. Bijvoorbeeld over het aflossen van je studieschuld", vertelt iemand. En een ander zegt: "Je hoeft niet alles als waarheid te beschouwen wat deze finfluencers zeggen, maar soms geeft het wel inspiratie."

